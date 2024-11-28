Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов оценил уборку города на «пять»

Хорошо убирают улицы и на окраинах Екатеринбурга, считает Алексей Бубнов
Центральные улицы Екатеринбурга убраны на «пять». Такую оценку поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопрос ведущего в ходе прямой линии на «Четвертом канале».
«Здесь [в центре города] можно сказать „пятерка“. Это приоритетные улицы, они в работе», — подчеркнул Бубнов.
Вице-мэр добавил, что он достаточно много ходит по городу пешком и может оценить, как проходит уборка. «На самом деле не только в центре города у нас чисто. И на окраинах тоже», — добавил Бубнов.
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