Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов оценил уборку города на «пять»

28 ноября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Хорошо убирают улицы и на окраинах Екатеринбурга, считает Алексей Бубнов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга убраны на «пять». Такую оценку поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопрос ведущего в ходе прямой линии на «Четвертом канале». «Здесь [в центре города] можно сказать „пятерка“. Это приоритетные улицы, они в работе», — подчеркнул Бубнов. Вице-мэр добавил, что он достаточно много ходит по городу пешком и может оценить, как проходит уборка. «На самом деле не только в центре города у нас чисто. И на окраинах тоже», — добавил Бубнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральные улицы Екатеринбурга убраны на «пять». Такую оценку поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопрос ведущего в ходе прямой линии на «Четвертом канале». «Здесь [в центре города] можно сказать „пятерка“. Это приоритетные улицы, они в работе», — подчеркнул Бубнов. Вице-мэр добавил, что он достаточно много ходит по городу пешком и может оценить, как проходит уборка. «На самом деле не только в центре города у нас чисто. И на окраинах тоже», — добавил Бубнов.