Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов оценил уборку города на «пять»

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Эстафета олимпийского огня. Часть 2. Екатеринбург, уборка снега, чистка улиц
Хорошо убирают улицы и на окраинах Екатеринбурга, считает Алексей Бубнов Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга убраны на «пять». Такую оценку поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопрос ведущего в ходе прямой линии на «Четвертом канале».

«Здесь [в центре города] можно сказать „пятерка“. Это приоритетные улицы, они в работе», — подчеркнул Бубнов.

Вице-мэр добавил, что он достаточно много ходит по городу пешком и может оценить, как проходит уборка. «На самом деле не только в центре города у нас чисто. И на окраинах тоже», — добавил Бубнов.

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Центральные улицы Екатеринбурга убраны на «пять». Такую оценку поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопрос ведущего в ходе прямой линии на «Четвертом канале». «Здесь [в центре города] можно сказать „пятерка“. Это приоритетные улицы, они в работе», — подчеркнул Бубнов. Вице-мэр добавил, что он достаточно много ходит по городу пешком и может оценить, как проходит уборка. «На самом деле не только в центре города у нас чисто. И на окраинах тоже», — добавил Бубнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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