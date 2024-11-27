Генпрокурор РФ Краснов дал напутствие своим челябинским подчиненным. Видео

Генпрокурор РФ Краснов: наша работа не должна быть слепым формированием отчетов
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Игорь Краснов потребовал от челябинских прокуроров быть проактивными Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Об этом он заявил 27 ноября в ходе беседы с сотрудниками прокуратуры региона.

«Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу», — передает слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября. Группа сотрудников Генпрокуратуры приехала в регион с проверкой на день раньше. Глава ведомства принял жалобы граждан, проведя личный прием. Одним из поручений генпрокурора стала проверка законодательства региона, в рамках его визита также успели возбудить уголовное дело.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Об этом он заявил 27 ноября в ходе беседы с сотрудниками прокуратуры региона. «Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу», — передает слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября. Группа сотрудников Генпрокуратуры приехала в регион с проверкой на день раньше. Глава ведомства принял жалобы граждан, проведя личный прием. Одним из поручений генпрокурора стала проверка законодательства региона, в рамках его визита также успели возбудить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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