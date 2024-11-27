Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Об этом он заявил 27 ноября в ходе беседы с сотрудниками прокуратуры региона.
«Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу», — передает слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября. Группа сотрудников Генпрокуратуры приехала в регион с проверкой на день раньше. Глава ведомства принял жалобы граждан, проведя личный прием. Одним из поручений генпрокурора стала проверка законодательства региона, в рамках его визита также успели возбудить уголовное дело.
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