Генпрокурор РФ Краснов дал напутствие своим челябинским подчиненным. Видео

Генпрокурор РФ Краснов: наша работа не должна быть слепым формированием отчетов

27 ноября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов потребовал от челябинских прокуроров быть проактивными Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Об этом он заявил 27 ноября в ходе беседы с сотрудниками прокуратуры региона. «Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу», — передает слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября. Группа сотрудников Генпрокуратуры приехала в регион с проверкой на день раньше. Глава ведомства принял жалобы граждан, проведя личный прием. Одним из поручений генпрокурора стала проверка законодательства региона, в рамках его визита также успели возбудить уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Об этом он заявил 27 ноября в ходе беседы с сотрудниками прокуратуры региона. «Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу», — передает слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября. Группа сотрудников Генпрокуратуры приехала в регион с проверкой на день раньше. Глава ведомства принял жалобы граждан, проведя личный прием. Одним из поручений генпрокурора стала проверка законодательства региона, в рамках его визита также успели возбудить уголовное дело.