28 ноября 2024

В ХМАО врачи спасли крохотного новорожденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи спасли малыша весом 850 граммов
Врачи спасли малыша весом 850 граммов Фото:

В Сургуте врачи центра охраны материнства и детства спасли крохотного новорожденного весом 850 граммов. Об этом сообщил департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

«Он появился на свет с помощью операции кесарева сечения на сроке гестации 25 недель весом всего 850 граммов. Неонатологи оценили его состояние на пять — семь баллов по Апгар, сразу в родильном зале новорожденному потребовалась реанимация», — сообщают специалисты центра.

Новорожденного назвали Платоном, вместе с мамой они провели в перинатальном центре больше 7 месяцев. За состоянием крохи следила целая команда специалистов, мальчик прошел углубленные обследования, а так же несколько операций.

Сейчас малыш проходит реабилитацию. «Он уже ползает, ходит, держась за руку, активно познает мир и начинает говорить», — объяснили врачи.

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В Сургуте врачи центра охраны материнства и детства спасли крохотного новорожденного весом 850 граммов. Об этом сообщил департамент здравоохранения ХМАО-Югры. «Он появился на свет с помощью операции кесарева сечения на сроке гестации 25 недель весом всего 850 граммов. Неонатологи оценили его состояние на пять — семь баллов по Апгар, сразу в родильном зале новорожденному потребовалась реанимация», — сообщают специалисты центра. Новорожденного назвали Платоном, вместе с мамой они провели в перинатальном центре больше 7 месяцев. За состоянием крохи следила целая команда специалистов, мальчик прошел углубленные обследования, а так же несколько операций. Сейчас малыш проходит реабилитацию. «Он уже ползает, ходит, держась за руку, активно познает мир и начинает говорить», — объяснили врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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