В ХМАО врачи спасли крохотного новорожденного

В Сургуте врачи центра охраны материнства и детства спасли крохотного новорожденного весом 850 граммов. Об этом сообщил департамент здравоохранения ХМАО-Югры.
«Он появился на свет с помощью операции кесарева сечения на сроке гестации 25 недель весом всего 850 граммов. Неонатологи оценили его состояние на пять — семь баллов по Апгар, сразу в родильном зале новорожденному потребовалась реанимация», — сообщают специалисты центра.
Новорожденного назвали Платоном, вместе с мамой они провели в перинатальном центре больше 7 месяцев. За состоянием крохи следила целая команда специалистов, мальчик прошел углубленные обследования, а так же несколько операций.
Сейчас малыш проходит реабилитацию. «Он уже ползает, ходит, держась за руку, активно познает мир и начинает говорить», — объяснили врачи.
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