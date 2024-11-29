Призванного на службу бывшего пермского молодогвардейца исключили из руководства ЕР

В политсовете реготделения «Единой России» произошла ротация. На конференции партии 29 ноября было решено исключить шесть человек и вместо них завести новых людей. Должность в политсовете покинул бывший руководитель «Молодой гвардии» Ринат Сагидуллин, который полгода назад был призван на службу в армию.
«Весной 2024 года Сагидуллина призвали в армию. В связи с этим его членство в партии было приостановлено. Вместо него в состав политсовета включили участника СВО и нового руководителя „Молодой гвардии“ в Прикамье Леонида Новохацкого», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции.
Также из политсовета исключили главу Оханска Дмитрия Байдина, бывшего главу Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова, председателя Молодежного парламента Арсения Коротовских, спикера Кишертской думы Сергея Кузнецова, а также экс-мэра Перми Алексея Демкина. Вместо них в политсовет вошли руководитель аппарата правительства и администрации губернатора Елена Анисимова, спикер думы Пермского района Дмитрий Гордиенко, председатель ПРОО «НАСМНОГО», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Пермском крае Ирина Ермакова, председатель думы Соликамска Игорь Мингазеев, а также бывший глава департамента внутренней политики, директор госархива и координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Неганов.
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