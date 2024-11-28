28 ноября 2024

У мэра Нижневартовска спустя год появится зам по политике. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио вице-мэра Нижневартовска по политике Виктора Мыльникова утвердят в должности
Врио вице-мэра Нижневартовска по политике Виктора Мыльникова утвердят в должности Фото:

У мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко появится политический заместитель. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска Виктор Мыльников, уже больше года работающий в статусе исполняющего обязанности политического вице-мэра, отбросит приставку «врио».

«С декабря Мыльников наконец-то будет назначен заместителем главы города. Говорят, он сохранит руководство департаментом — то есть, будет замом с портфелем. В его ведении будут вопросы внупола, взаимодействия со СМИ и молодежка с патриотикой», — уточняет инсайдер.

Мыльников приехал в Нижневартовск из Астрахани. Варяга в мэрию пригласил его предшественник и земляк — бывший замглавы Урая Олег Хотинецкий. Сам он проработал на севере недолго, и покинул пост со скандалом после провала KPI по выборам губернатора Тюменской области в сентябре 2023 года. С тех самых пор Мыльников оставался замом с приставкой «и.о .». 

В пресс-службе администрации города не ответили на звонок журналиста агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о  назначении главного архитектора Нижневартовска Станислава Чеботарева замом главы по строительству. Всего у мэра Нижневартовска шесть ставок заместителей, половина из них пока остается с приставкой «врио».

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У мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко появится политический заместитель. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска Виктор Мыльников, уже больше года работающий в статусе исполняющего обязанности политического вице-мэра, отбросит приставку «врио». «С декабря Мыльников наконец-то будет назначен заместителем главы города. Говорят, он сохранит руководство департаментом — то есть, будет замом с портфелем. В его ведении будут вопросы внупола, взаимодействия со СМИ и молодежка с патриотикой», — уточняет инсайдер. Мыльников приехал в Нижневартовск из Астрахани. Варяга в мэрию пригласил его предшественник и земляк — бывший замглавы Урая Олег Хотинецкий. Сам он проработал на севере недолго, и покинул пост со скандалом после провала KPI по выборам губернатора Тюменской области в сентябре 2023 года. С тех самых пор Мыльников оставался замом с приставкой «и.о .».  В пресс-службе администрации города не ответили на звонок журналиста агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о  назначении главного архитектора Нижневартовска Станислава Чеботарева замом главы по строительству. Всего у мэра Нижневартовска шесть ставок заместителей, половина из них пока остается с приставкой «врио».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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