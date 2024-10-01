Россияне смогут пользоваться смартфонами без сотовых вышек

Развитие космических технологий в России позволит российским абонентам мобильной связи звонить и пользоваться интернетом без базовых станций. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил о запуске почти 300 низкоорбитальных спутников к концу 2027 года. Эксперты URA.RU отмечают, что после этого владельцы смартфонов смогут принимать сигнал сотовой связи напрямую со спутников.
Мишустин отметил, что в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» власти будут решать задачу по обеспечению скоростного доступа к интернету по всей стране. С учетом территории России, для этого необходима собственная низкоорбитальная космическая группировка.
«Мы развиваем производство нужных для этого спутников. Уже были пробные запуски аппаратов в прошлом году. В мае этого года успешно протестировали систему лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью до 10 гигабит в секунду на расстоянии до тысячи километров. Подтвердили работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры нашей навигации. Мы также планируем создавать группировку, которая удовлетворит потребность в быстром интернете не только нашей страны, но и дружественных государств. К концу 2027 года намечен запуск почти 300 аппаратов», — заявил председатель правительства.
В проекте бюджета России на 2025-2027 годы, внесенном правительством в Госдуму, заложено 942,3 млрд рублей на госпрограмму «Космическая деятельность». Финансирование заложено на три года. По 10 млрд рублей в год планируется выделять на мероприятия национального проекта «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года». На проект спутниковой группировки «Сфера» правительство намерено направить в 2025 году 10 млрд рублей, а в следующие два года — по 5,9 млрд.
Собственная группировка спутников необходима России, чтобы обеспечить качественной связью всю огромную территорию страны, отмечает доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Александр Тимошенко. Сейчас в РФ много территорий, где качество связи низкое или ее нет вообще, особенно это ощущается во время поездок, в то время как людям в дороге нужна качественная связь, к которой они привыкли в городах.
Создание спутниковой группировки выведет телекоммуникационную отрасль на новый уровень, полагает эксперт. В том числе можно будет использовать передовые технологии, которые уже существуют, но в России пока далеки от их реализации.
«В сетях пятого поколения уже предусмотрена возможность использовать обычные сотовые телефоны для приема сигналов с низкоорбитальных спутников напрямую и использовать их для доступа к интернету. То есть спутник будет выступать как базовая станция. Причем эту технологию в ближайшее время можно будет серьезно удешевить, запустив массовое производство», — объясняет Александр Тимошенко.
По словам собеседника URA.RU, недостаточное количество спутников — одна из причин, которые «тормозят» развитие сетей 5G в России. Основная же причина — отсутствие базовых станций, которые не удается закупать за рубежом из-за ограничений в платежах.
Малые космические аппараты можно выводить на орбиту десятками с одной ракеты, что делает планы правительства вполне осуществимыми, говорит Александр Тимошенко. Сейчас Россия, выпуская в год десятки аппаратов, сильно отстает по их количеству от ведущих стран. В первую очередь от США. За всю историю запущено свыше 11 тысяч спутников, из них более пяти тысяч запустила компания Илона Маска.
Переход на собственную группировку спутников в нынешних условиях необходим в целях безопасности, комментирует вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. «Использование западных аппаратов связано с рисками. Это и шпионаж, и возможность доступа к различным системам. Сейчас через спутники компьютеры управляют беспилотным транспортом, через них идет навигация, связь, банковские операции. Собственные спутники и свои цифровые системы нужны, чтобы защищать данные», — говорит эксперт. Технологический задел для этого у России есть, а страны БРИКС готовы сотрудничать.
Вопрос создания российской низкоорбитальной группировки обсуждается давно. При этом он довольно дорогой для операторов, поэтому государство готово его софинансировать, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Вывод такого количества аппаратов на орбиту позволит полностью устранить цифровое неравенство в стране. Проводными сетями решать эти проблемы очень долго, базовыми станциями — тоже, потому что их не хватает», — говорит он.
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