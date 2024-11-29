В ТЦ Екатеринбурга выстроилась огромная очередь ради фото со звездой

Дмитрий Брекоткин и Илья Фарфель презентовали в Екатеринбурге «Звезды в Сибири»

29 ноября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Спецпоказ и встречу с командой провели вечером 29 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы заполнили коридор кинотеатра в ТЦ «Комсомолл» ради фотографий с режиссером Ильей Фарфелем и звездой «Уральских пельменей» Дмитрием Брекоткиным. Небольшую фотосессию устроили перед презентацией новогодней комедии «Звезды в Сибири», где побывало URA.RU. Несмотря на девятибалльные пробки, горожане добрались до торгового центра, где моментально выстроились в очередь. Перед представлением картины люди постарались сделать памятные фотографии с автором и участником нового проекта от ТНТ и студии SVERDЛOVSK. Как и обещал ранее шоумен и продюсер Сергей Светлаков, для уральцев провели свою премьеру — за неделю до выхода фильма в прокат. После фотосессии зрители отправились в зал, где Фарфель и Брекоткин представили картину. «Спасибо, что вы пришли на это мероприятие. У вас есть возможность посмотреть фильм перед всей страной. Мы все очень старались, включая главного героя Дмитрия Брекоткина. Надеюсь на ваше хорошее настроение и отзывы», — сказал режиссер. Звезда «Уральских пельменей» признался, что финальный вариант картины еще не видел. «Если вы слышите, что кто-то дико смеется или сильно всхлипывает, то это я. Потому что там есть где посмеяться, посмотреть внутрь себя, достать старые занозы. В общем, давайте посмотрим классное кино и насладимся моментом. Жуем попкорн, пьем, только не чавкаем, не хлюпаем и внимательно смотрим. Погнали», — пошутил Брекоткин. Фильм «Звезды в Сибири» рассказывает историю о том, как крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд. Среди них — Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Ольга Бузова, Дмитрий Маликов и Тимур Батрутдинов. Но по сюжету из аэропорта артистов случайно увозят в маленькую деревню, где им предстоит выживать и подстраиваться под новые реалии. Всероссийская премьера новогодней сказки состоится 5 декабря во всех кинотеатрах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы заполнили коридор кинотеатра в ТЦ «Комсомолл» ради фотографий с режиссером Ильей Фарфелем и звездой «Уральских пельменей» Дмитрием Брекоткиным. Небольшую фотосессию устроили перед презентацией новогодней комедии «Звезды в Сибири», где побывало URA.RU. Несмотря на девятибалльные пробки, горожане добрались до торгового центра, где моментально выстроились в очередь. Перед представлением картины люди постарались сделать памятные фотографии с автором и участником нового проекта от ТНТ и студии SVERDЛOVSK. Как и обещал ранее шоумен и продюсер Сергей Светлаков, для уральцев провели свою премьеру — за неделю до выхода фильма в прокат. После фотосессии зрители отправились в зал, где Фарфель и Брекоткин представили картину. «Спасибо, что вы пришли на это мероприятие. У вас есть возможность посмотреть фильм перед всей страной. Мы все очень старались, включая главного героя Дмитрия Брекоткина. Надеюсь на ваше хорошее настроение и отзывы», — сказал режиссер. Звезда «Уральских пельменей» признался, что финальный вариант картины еще не видел. «Если вы слышите, что кто-то дико смеется или сильно всхлипывает, то это я. Потому что там есть где посмеяться, посмотреть внутрь себя, достать старые занозы. В общем, давайте посмотрим классное кино и насладимся моментом. Жуем попкорн, пьем, только не чавкаем, не хлюпаем и внимательно смотрим. Погнали», — пошутил Брекоткин. Фильм «Звезды в Сибири» рассказывает историю о том, как крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд. Среди них — Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Ольга Бузова, Дмитрий Маликов и Тимур Батрутдинов. Но по сюжету из аэропорта артистов случайно увозят в маленькую деревню, где им предстоит выживать и подстраиваться под новые реалии. Всероссийская премьера новогодней сказки состоится 5 декабря во всех кинотеатрах страны.