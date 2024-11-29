Мужчина и женщина погибли на пожаре в Златоусте

В частном секторе Златоуста Челябинской области произошел пожар. В результате возгорания погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«Тревожное сообщение пришло с улицы 2-я Нижневокзальная. Горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины», — сообщили в главке МЧС.
Пожарным удалось потушить огонь на площади около 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрообогревателя. В МЧС уточнили, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить собственников о возгорании.
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