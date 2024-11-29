29 ноября 2024

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
Причиной пожара в Златоусте стало короткое замыкание Фото:

В частном секторе Златоуста Челябинской области произошел пожар. В результате возгорания погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Тревожное сообщение пришло с улицы 2-я Нижневокзальная. Горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины», — сообщили в главке МЧС.

Пожарным удалось потушить огонь на площади около 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрообогревателя. В МЧС уточнили, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить собственников о возгорании.

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В частном секторе Златоуста Челябинской области произошел пожар. В результате возгорания погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. «Тревожное сообщение пришло с улицы 2-я Нижневокзальная. Горели частный дом и надворные постройки. В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины», — сообщили в главке МЧС. Пожарным удалось потушить огонь на площади около 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрообогревателя. В МЧС уточнили, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить собственников о возгорании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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