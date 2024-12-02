В Магнитогорске задержан иностранец-насильник. Видео

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Среднеуральский монастырь после ночного штурма полицией. Среднеуральск, полиция, ппсп, буханка, полицейская буханка
Полиция Магнитогорска задержала беглеца Фото:

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) задержала гражданина Казахстана, разыскиваемого в родной стране за изнасилование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после того, как удалось вычислить квартиру беглеца, ее взяли штурмом.

«Получив от коллег из Казахстана информацию о разыскиваемом, сотрудники угрозыска городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию злоумышленника. Было установлено, что гражданин Казахстана совместно с родственником арендовал квартиру, в которой проживал до момента объявления его в международный розыск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Квартиру штурмовали при силовой поддержке Росгвардии. Вновь сбежать злоумышленнику не дали: он был задержан и сейчас находится под стражей.

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Полиция Магнитогорска (Челябинская область) задержала гражданина Казахстана, разыскиваемого в родной стране за изнасилование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после того, как удалось вычислить квартиру беглеца, ее взяли штурмом. «Получив от коллег из Казахстана информацию о разыскиваемом, сотрудники угрозыска городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию злоумышленника. Было установлено, что гражданин Казахстана совместно с родственником арендовал квартиру, в которой проживал до момента объявления его в международный розыск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Квартиру штурмовали при силовой поддержке Росгвардии. Вновь сбежать злоумышленнику не дали: он был задержан и сейчас находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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