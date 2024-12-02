В Магнитогорске задержан иностранец-насильник. Видео

02 декабря 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Полиция Магнитогорска задержала беглеца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Магнитогорска (Челябинская область) задержала гражданина Казахстана, разыскиваемого в родной стране за изнасилование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после того, как удалось вычислить квартиру беглеца, ее взяли штурмом. «Получив от коллег из Казахстана информацию о разыскиваемом, сотрудники угрозыска городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию злоумышленника. Было установлено, что гражданин Казахстана совместно с родственником арендовал квартиру, в которой проживал до момента объявления его в международный розыск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Квартиру штурмовали при силовой поддержке Росгвардии. Вновь сбежать злоумышленнику не дали: он был задержан и сейчас находится под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) задержала гражданина Казахстана, разыскиваемого в родной стране за изнасилование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после того, как удалось вычислить квартиру беглеца, ее взяли штурмом. «Получив от коллег из Казахстана информацию о разыскиваемом, сотрудники угрозыска городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию злоумышленника. Было установлено, что гражданин Казахстана совместно с родственником арендовал квартиру, в которой проживал до момента объявления его в международный розыск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Квартиру штурмовали при силовой поддержке Росгвардии. Вновь сбежать злоумышленнику не дали: он был задержан и сейчас находится под стражей.