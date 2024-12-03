Челябинцы раскупили билеты на комедийное шоу «Импровизаторы». Скрин

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Возрастное ограничение на концерт «Импровизаторов» строго 18+
Возрастное ограничение на концерт «Импровизаторов» строго 18+ Фото:

В Челябинске проданы все билеты на комедийное шоу «Импровизаторы». Информация об этом появилась на сайте афиши площадки МТС Live Холл, на которой 7 декабря состоится событие.

«Нет билетов», — указано в карточке мероприятия. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.

Особенность шоу «Импровизаторы» в том, что популярные юмористы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун в режиме реального времени примеряют на себя различные образы, создавая на сцене комедию без сценария и подготовки. В каждом городе зрители наблюдают уникальный концерт.

В Челябинске запланировано одно из последних выступлений команды в рамках тура. Билеты на шоу в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве почти раскуплены.

Приобрести билеты на комедийное шоу уже невозможно
Приобрести билеты на комедийное шоу уже невозможно
Фото:

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В Челябинске проданы все билеты на комедийное шоу «Импровизаторы». Информация об этом появилась на сайте афиши площадки МТС Live Холл, на которой 7 декабря состоится событие. «Нет билетов», — указано в карточке мероприятия. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя. Особенность шоу «Импровизаторы» в том, что популярные юмористы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун в режиме реального времени примеряют на себя различные образы, создавая на сцене комедию без сценария и подготовки. В каждом городе зрители наблюдают уникальный концерт. В Челябинске запланировано одно из последних выступлений команды в рамках тура. Билеты на шоу в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве почти раскуплены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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