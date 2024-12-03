03 декабря 2024

Такер Карлсон: посольство США в Киеве не позволило Зеленскому дать интервью

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Карлсон заявил, что интервью воспрепятствовала американская сторона
Карлсон заявил, что интервью воспрепятствовала американская сторона Фото:

Посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом последний рассказал в своем Telegram.

«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“, — сказал Карлсон в видеоролике, опубликованном в соцсети X.

Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. По словам Карлсона, видеоролик будет опубликован в ближайшем будущем. 

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Посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом последний рассказал в своем Telegram. «Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“, — сказал Карлсон в видеоролике, опубликованном в соцсети X. Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. По словам Карлсона, видеоролик будет опубликован в ближайшем будущем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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