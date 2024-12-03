Такер Карлсон: посольство США в Киеве не позволило Зеленскому дать интервью

Посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом последний рассказал в своем Telegram.
«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“, — сказал Карлсон в видеоролике, опубликованном в соцсети X.
Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. По словам Карлсона, видеоролик будет опубликован в ближайшем будущем.
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