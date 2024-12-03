В Челябинской области снизился дефицит кадров

За 2024 год в Челябинской области дефицит кадров уменьшился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, нехватка сохранилась, но пропорции смягчились.
«По итогам ноября соотношение спроса и предложения в регионе зафиксировано на уровне 3,2 резюме на вакансию. Это максимальные значения в 2024 году, которые пока остаются дефицитными», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.
Выравнивание индекса связано с ростом активности соискателей. В Челябинской области объем открытых и обновленных резюме вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. ОБ этом сообщила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая.
По данным аналитиков, дефицит кадров сохранился в таких сферах, как розничная торговля, медицина, строительство и производство. Индекс спроса и предложения в этих направлениях остался на уровне ниже двух резюме на вакансию, что свидетельствует о значительной нехватке специалистов. Нормальным считается соотношение 4,0 — 7,9 резюме на вакансию.
Из-за нехватки кадров работодатели начали чаще рассматривать кандидатов старше 40 лет. По данным сервиса «Зарплата.ру», доля просмотров резюме специалистов в возрасте 51-60 лет выросла с 10% до 12% за последние два года. Чтобы смягчить проблему, в Главном управлении по труду и занятости предложили собственникам компаний начать делиться бизнесом с кадровиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!