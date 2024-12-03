03 декабря 2024

В Челябинской области снизился дефицит кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровикам стало легче находить специалистов
Кадровикам стало легче находить специалистов Фото:

За 2024 год в Челябинской области дефицит кадров уменьшился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, нехватка сохранилась, но пропорции смягчились.

«По итогам ноября соотношение спроса и предложения в регионе зафиксировано на уровне 3,2 резюме на вакансию. Это максимальные значения в 2024 году, которые пока остаются дефицитными», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.

Выравнивание индекса связано с ростом активности соискателей. В Челябинской области объем открытых и обновленных резюме вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. ОБ этом сообщила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая.

По данным аналитиков, дефицит кадров сохранился в таких сферах, как розничная торговля, медицина, строительство и производство. Индекс спроса и предложения в этих направлениях остался на уровне ниже двух резюме на вакансию, что свидетельствует о значительной нехватке специалистов. Нормальным считается соотношение 4,0 — 7,9 резюме на вакансию.

Из-за нехватки кадров работодатели начали чаще рассматривать кандидатов старше 40 лет. По данным сервиса «Зарплата.ру», доля просмотров резюме специалистов в возрасте 51-60 лет выросла с 10% до 12% за последние два года. Чтобы смягчить проблему, в Главном управлении по труду и занятости предложили собственникам компаний начать делиться бизнесом с кадровиками.

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За 2024 год в Челябинской области дефицит кадров уменьшился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, нехватка сохранилась, но пропорции смягчились. «По итогам ноября соотношение спроса и предложения в регионе зафиксировано на уровне 3,2 резюме на вакансию. Это максимальные значения в 2024 году, которые пока остаются дефицитными», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter. Выравнивание индекса связано с ростом активности соискателей. В Челябинской области объем открытых и обновленных резюме вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. ОБ этом сообщила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая. По данным аналитиков, дефицит кадров сохранился в таких сферах, как розничная торговля, медицина, строительство и производство. Индекс спроса и предложения в этих направлениях остался на уровне ниже двух резюме на вакансию, что свидетельствует о значительной нехватке специалистов. Нормальным считается соотношение 4,0 — 7,9 резюме на вакансию. Из-за нехватки кадров работодатели начали чаще рассматривать кандидатов старше 40 лет. По данным сервиса «Зарплата.ру», доля просмотров резюме специалистов в возрасте 51-60 лет выросла с 10% до 12% за последние два года. Чтобы смягчить проблему, в Главном управлении по труду и занятости предложили собственникам компаний начать делиться бизнесом с кадровиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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