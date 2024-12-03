Из Челябинской области «по нарастающей» вывозят продукты за границу

Экспорт продуктов аграриев Челябинской области вырос на 21% за год. Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), наиболее популярными товарами остались злаки, пшеница, мука, масло и макароны.
«С начала 2024 года весовой объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными остаются злаки и зерно, пшеница и мука, масло подсолнечное и макаронные изделия», — сообщили в пресс-службе ФТС.
В ведомстве уточнили, что часть экспорта направляется и в страны дальнего зарубежья. За год также расширилась география поставок семян подсолнечника — объемы выросли в 43 раза. Экспорт ржи увеличился в 32 раза, а злаков — в восемь раз.
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