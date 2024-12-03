03 декабря 2024

Из Челябинской области «по нарастающей» вывозят продукты за границу

Экспорт макарон, злаков и масла из Челябинской области вырос на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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Агроэкспорт в Челябинской области за год вырос на 21%
Агроэкспорт в Челябинской области за год вырос на 21% Фото:

Экспорт продуктов аграриев Челябинской области вырос на 21% за год. Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), наиболее популярными товарами остались злаки, пшеница, мука, масло и макароны.

«С начала 2024 года весовой объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными остаются злаки и зерно, пшеница и мука, масло подсолнечное и макаронные изделия», — сообщили в пресс-службе ФТС.

В ведомстве уточнили, что часть экспорта направляется и в страны дальнего зарубежья. За год также расширилась география поставок семян подсолнечника — объемы выросли в 43 раза. Экспорт ржи увеличился в 32 раза, а злаков — в восемь раз.

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Экспорт продуктов аграриев Челябинской области вырос на 21% за год. Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), наиболее популярными товарами остались злаки, пшеница, мука, масло и макароны. «С начала 2024 года весовой объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными остаются злаки и зерно, пшеница и мука, масло подсолнечное и макаронные изделия», — сообщили в пресс-службе ФТС. В ведомстве уточнили, что часть экспорта направляется и в страны дальнего зарубежья. За год также расширилась география поставок семян подсолнечника — объемы выросли в 43 раза. Экспорт ржи увеличился в 32 раза, а злаков — в восемь раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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