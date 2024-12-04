У фирмы депутата отобрали землю в Челябинске и 35 миллионов рублей

Фирмой «Заповедник» на 67% владеет депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска отобрал у фирмы депутата гордумы Виталия Рыльских «Заповедник» земельный участок на пересечении Университетской набережной и улицы Чичерина и взыскал с нее 35,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах суда.

«Истребовать из незаконного владения ООО „Заповедник“ земельный участок площадью 17886 кв. м., расположенный на пересечении улицы Университетская набережная и улицы Чичерина в пользу муниципального образования „Город Челябинск“. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Заповедник“ в пользу муниципального образования „Город Челябинск“ денежные средства в размере 35 419 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Ранее компания взяла участок в аренду под строительство торгового центра. Потом создала видимость строительства ТЦ, в результате чего купила его купила без торгов за 20% от кадастровой стоимости — за 23 миллиона 581 тысячу рублей. Затем разделила участок на две равные части. Один из образовавшихся участков продала, уже за 59 миллионов. Сейчас новый владелец строит на нем жилую многоэтажку.

Этот участок суд оставил застройщику, а вот второй изъял и вернул городу. Также суд изъял разницу в стоимости, по которой «Заповедник» купил участок, и за которую продал. Она составила 35 миллионов 419 тысяч рублей.

Ранее суд уже приговорил директора «Заповедника» Ивана Окольникова к условному сроку и штрафу в 144 миллиона рублей за мошенничество. Правда, эту сумму он по настоящее время не выплатил.

Согласно базе СБИС, ООО «Заповедник» на две трети принадлежит Виталию Рыльских. Оставшуюся треть делят Окольников и его жена.