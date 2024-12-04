В Челябинске в выходные детей ждет гонка дронов и готовка дубайского шоколада. Афиша

05 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На детском мастер-классе научат техникам темперирования шоколада Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в выходные, 7 и 8 декабря, для детей подготовили два фестиваля, на одном из которых пройдет гонка дронов и турнир по киберспорту. В кинотеатре покажут японский мультфильм про лилипутов, а кулинарные студии устроят мастер-классы по готовке дубайского шоколада и салата «Цезарь». Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. Фестивали: гонка дронов и гастровыставка аутентичной кухни Фестиваль технологий «Горячая битва» будет проходить с 5 по 8 декабря на нескольких площадках: манеже УралГУФК, в хоккейной академии «Трактор», в парке «Островок футбола», в клубе единоборств «ГРОМ» и киберклубе Gamespot. Гостей удивят гонкой дронов и дисциплинами фиджитал-спорта. Также в рамках феста пройдет турнир по киберспорту. Посещение бесплатное. На фестивале появится «островок» с медом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фестиваль «Уральские валенки» состоится 7 декабря в Кусе (Челябинская область) на территории ЦАО «Евразия». Участников мероприятия ждет семь площадок. На них будут проходить концерты, мастер-классы, ярмарка ремесел и гастрономическая выставка аутентичных блюд. Для детей организуют старинные забавы и хороводы, а также спортивные состязания. Вход свободный. Мультфильм про лилипутов В прокат 5 декабря выйдет мультфильм «Ариэтти из страны лилипутов». В кинотеатре «Победа» покажут историю маленьких существ, которые поселились неподалеку от людей. Жизнь лилипутов всегда оставалась в секрете. Однако по сюжету все поменяется, когда о них узнает главная героиня. Стоимость билета — от 250 рублей. Обучение кулинарии Трендовый дубайский шоколад приготовят 8 декабря в студии «Классное время». Дети самостоятельно заведут тесто, смешают начинки, научатся темперировать шоколад и декорировать десерт. Стоимость — 1,5 тысячи рублей. Детей научат готовить салат «Цезарь» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Салат «Цезарь» с курицей и банановые венские вафли с шоколадом юные челябинцы смогут сделать в кулинарной студии «Пармезан» 8 декабря. Стоимость участия — 1,2 тысячи рублей. Бесплатные новогодние мастер-классы Все занятия пройдут 8 декабря В детской библиотеке №11 дети смогут создать новогодний подарок для близких или друзей. В Центре искусств будут расписывать елочные шары акрилом. Библиотека №13 проведет мастер-класс по созданию новогодних брелков. «Тест на всезнайство», лекции и настольные игры Подростка расскажут про осознанное потребление и сортировку мусора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Центре межкультурных коммуникаций 7 декабря подростков научат осознанному потреблению и экологичному образу жизни. Лекции будут проводить активисты и общественники. В рамках программы обсудят сортировку отходов, проект «Щедрое сердце» и организацию пространства. Участие бесплатное. В детской библиотеке имени Горького 7 декабря соберутся поиграть в настольные игры. Мероприятие бесплатное. Интеллектуальный квиз пройдет 8 декабря в библиотеке для молодежи. На викторине участники смогут проверить свои знания в разных областях: от истории до современных технологий. Посещение бесплатное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 7 и 8 декабря, для детей подготовили два фестиваля, на одном из которых пройдет гонка дронов и турнир по киберспорту. В кинотеатре покажут японский мультфильм про лилипутов, а кулинарные студии устроят мастер-классы по готовке дубайского шоколада и салата «Цезарь». Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. Фестиваль технологий «Горячая битва» будет проходить с 5 по 8 декабря на нескольких площадках: манеже УралГУФК, в хоккейной академии «Трактор», в парке «Островок футбола», в клубе единоборств «ГРОМ» и киберклубе Gamespot. Гостей удивят гонкой дронов и дисциплинами фиджитал-спорта. Также в рамках феста пройдет турнир по киберспорту. Посещение бесплатное. Фестиваль «Уральские валенки» состоится 7 декабря в Кусе (Челябинская область) на территории ЦАО «Евразия». Участников мероприятия ждет семь площадок. На них будут проходить концерты, мастер-классы, ярмарка ремесел и гастрономическая выставка аутентичных блюд. Для детей организуют старинные забавы и хороводы, а также спортивные состязания. Вход свободный. В прокат 5 декабря выйдет мультфильм «Ариэтти из страны лилипутов». В кинотеатре «Победа» покажут историю маленьких существ, которые поселились неподалеку от людей. Жизнь лилипутов всегда оставалась в секрете. Однако по сюжету все поменяется, когда о них узнает главная героиня. Стоимость билета — от 250 рублей. Трендовый дубайский шоколад приготовят 8 декабря в студии «Классное время». Дети самостоятельно заведут тесто, смешают начинки, научатся темперировать шоколад и декорировать десерт. Стоимость — 1,5 тысячи рублей. Салат «Цезарь» с курицей и банановые венские вафли с шоколадом юные челябинцы смогут сделать в кулинарной студии «Пармезан» 8 декабря. Стоимость участия — 1,2 тысячи рублей. В детской библиотеке №11 дети смогут создать новогодний подарок для близких или друзей. В Центре искусств будут расписывать елочные шары акрилом. Библиотека №13 проведет мастер-класс по созданию новогодних брелков. В Центре межкультурных коммуникаций 7 декабря подростков научат осознанному потреблению и экологичному образу жизни. Лекции будут проводить активисты и общественники. В рамках программы обсудят сортировку отходов, проект «Щедрое сердце» и организацию пространства. Участие бесплатное. В детской библиотеке имени Горького 7 декабря соберутся поиграть в настольные игры. Мероприятие бесплатное. Интеллектуальный квиз пройдет 8 декабря в библиотеке для молодежи. На викторине участники смогут проверить свои знания в разных областях: от истории до современных технологий. Посещение бесплатное.