Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Чусовом 12-15 декабря
Именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых начали тренировки в Пермском крае. Они уже протестировали трассу в Чусовом, где скоро пройдет III этап Кубка России по лыжным гонкам. По словам Устюгова, условия для гонки хорошие.
«Привет, мы Глебом Сергеевичем приехали в Чусовой. Идет снег. Трасса готова. Снега много. Балдеем — трасса классная, условия хорошие», — рассказал на видео в Telegram олимпийский чемпион.
III этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом с 12 по 15 декабря. Соревнования пройдут на базе «Металлург». Вход для зрителей бесплатный.
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