05 декабря 2024

Олимпийский чемпион Устюгов оценил лыжную трассу в Чусовом. Видео

Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов в Чусовом готовится к Кубку России
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Чусовом 12-15 декабря
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Чусовом 12-15 декабря Фото:

Именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых начали тренировки в Пермском крае. Они уже протестировали трассу в Чусовом, где скоро пройдет III этап Кубка России по лыжным гонкам. По словам Устюгова, условия для гонки хорошие.

«Привет, мы Глебом Сергеевичем приехали в Чусовой. Идет снег. Трасса готова. Снега много. Балдеем — трасса классная, условия хорошие», — рассказал на видео в Telegram олимпийский чемпион.

III этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом с 12 по 15 декабря. Соревнования пройдут на базе «Металлург». Вход для зрителей бесплатный.

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Именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых начали тренировки в Пермском крае. Они уже протестировали трассу в Чусовом, где скоро пройдет III этап Кубка России по лыжным гонкам. По словам Устюгова, условия для гонки хорошие. «Привет, мы Глебом Сергеевичем приехали в Чусовой. Идет снег. Трасса готова. Снега много. Балдеем — трасса классная, условия хорошие», — рассказал на видео в Telegram олимпийский чемпион. III этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом с 12 по 15 декабря. Соревнования пройдут на базе «Металлург». Вход для зрителей бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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