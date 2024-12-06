Челябинский завод Роскосмоса выпустит для Екатеринбурга новую модель трамвая

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, произведет для Екатеринбурга первый в своей истории низкопольный трехсекциоонный трамвай. Итоги тендера власти подвели в декабре.
«Усть-Катавский вагоностроительный завод привезет в Екатеринбург трехсекционный. Возможно, это будет еще один „Кастор“», — рассказал telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Как следует из данных сайта Госзакупок, конкурс был объявлен в конце ноября. Согласно описанию объекта закупки, власти уральской столицы приобретут трехсекционный низкопольный трамвай. Мэр Алексей Орлов заявил, что поставка ожидается 23 декабря. Стоимость изделия составит 174,6 млн рублей.
Как рассказал telegram-канал Rollingstock, проект трехсекционного низкопольного контракта ранее прорабатывался на УКВЗ, но в работу не пошел. Согласно конкурсной документации расстояние от головки рельса до нижней ступеньки составит не более 37 см.
При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. К моменту публикации ответ не поступил.
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