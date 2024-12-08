МИД РФ получил ноту посольства Швеции из-за инцидента в Москве

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В МИД РФ пообещали разобраться должным образом с инцидентом у шведского посольства в Москве
В МИД РФ пообещали разобраться должным образом с инцидентом у шведского посольства в Москве Фото:

Министерство иностранных дел России получило ноту от посольства Швеции, в которой содержится просьба проинформировать о ходе расследования инцидента, произошедшего у шведской дипломатической миссии в Москве 28 ноября. Об этом сообщил представитель в российском ведомстве.

«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — сказал представитель министерства. Информацию приводит РИА Новости

В МИД РФ напомнили, что 28 ноября утром несколько подростков забросали фасад дипмиссии бутылками с краской. Они были вскоре задержаны сотрудниками полиции непосредственно на месте преступления. По одной из версий, таким образом молодые люди отреагировали на заявления правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов на Украину в будущем.

В министерстве пообещали должным образом отреагировать на инцидент, соблюдая обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Там же добавили, что российские правоохранительные органы всегда действуют профессионально и эффективно в подобных ситуациях, оперативно пресекая хулиганские действия и привлекая правонарушителей к ответственности.

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Министерство иностранных дел России получило ноту от посольства Швеции, в которой содержится просьба проинформировать о ходе расследования инцидента, произошедшего у шведской дипломатической миссии в Москве 28 ноября. Об этом сообщил представитель в российском ведомстве. «Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — сказал представитель министерства. Информацию приводит РИА Новости В МИД РФ напомнили, что 28 ноября утром несколько подростков забросали фасад дипмиссии бутылками с краской. Они были вскоре задержаны сотрудниками полиции непосредственно на месте преступления. По одной из версий, таким образом молодые люди отреагировали на заявления правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов на Украину в будущем. В министерстве пообещали должным образом отреагировать на инцидент, соблюдая обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Там же добавили, что российские правоохранительные органы всегда действуют профессионально и эффективно в подобных ситуациях, оперативно пресекая хулиганские действия и привлекая правонарушителей к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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