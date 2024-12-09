ФСБ накрыла в России международную сеть колл-центров, работавшую на экс-министра обороны Грузии

ФСБ России пресекла деятельность международной сети колл-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Как сообщает пресс-служба ведомства, эта сеть была частью международного организованного преступного сообщества и занималась массовым мошенничеством. Доходы от противоправной деятельности мошенников достигали одного миллиона долларов в день.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании „Милтон-групп“ (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении ФСБ. Там же отметили, что от деятельности этой сети пострадали около 100 тысяч человек из более чем 50 стран. Среди пострадавших граждане стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии. При этом дневные доходы от противоправной деятельности колл-центров достигали одного миллиона долларов.
По информации, предоставленной ФСБ, в ходе расследования уголовного дела, инициированного следователями, были арестованы 11 высокопоставленных руководителей и работников российских колл-центров. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 210 (создание преступного сообщества), часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупных размерах) и часть 3 статьи 207 (доведение до всеобщего сведения заведомо ложной информации о террористическом акте). ФСБ также сообщило, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия по делу продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.