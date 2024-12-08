Пермякам предложили скачать новую версию ЭПОС

Жителям Прикамья стала доступна для скачивания новая улучшенная версия автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). В ней разработчик устранил ряд технических ошибок, сообщили в региональном минсвязи.
«Не забывайте, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой версии, необходимо обновить приложение на своем устройстве», — сообщило минсвязи Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что при наличии проблем нужно удалить приложение из мобильного устройства, скачать и установить последнюю версию и авторизироваться через сайт Госуслуг.
Ранее URA.RU писало, что власти Пермского края ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы ЭПОС. На эти цели были запланированы траты в 49 млн рублей.
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