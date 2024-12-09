В Екатеринбурге монтажник сорвался с крыши 17-метрового ангара

10 декабря 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Рабочий сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 32-летний монтажник погиб, упав с крыши 17-метрового ангара на территории завода «Уралэлектротяжмаш». Мужчина сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету. Информация об этом появилась в Telegram. «В день трагедии он поднялся на ангар на улице Фронтовых Бригад, чтобы починить крышу. Был в страховочном жилете, но когда стал перецеплять карабин, сорвался», — передает telegram-канал Ural Mash. На место оперативно приехала скорая, но спасти мужчину не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что следователи совместно с полицией выясняют все обстоятельства инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 32-летний монтажник погиб, упав с крыши 17-метрового ангара на территории завода «Уралэлектротяжмаш». Мужчина сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету. Информация об этом появилась в Telegram. «В день трагедии он поднялся на ангар на улице Фронтовых Бригад, чтобы починить крышу. Был в страховочном жилете, но когда стал перецеплять карабин, сорвался», — передает telegram-канал Ural Mash. На место оперативно приехала скорая, но спасти мужчину не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что следователи совместно с полицией выясняют все обстоятельства инцидента.