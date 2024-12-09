09 декабря 2024

В Екатеринбурге монтажник сорвался с крыши 17-метрового ангара

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Рабочий сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 32-летний монтажник погиб, упав с крыши 17-метрового ангара на территории завода «Уралэлектротяжмаш». Мужчина сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету. Информация об этом появилась в Telegram.

«В день трагедии он поднялся на ангар на улице Фронтовых Бригад, чтобы починить крышу. Был в страховочном жилете, но когда стал перецеплять карабин, сорвался», — передает telegram-канал Ural Mash. На место оперативно приехала скорая, но спасти мужчину не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что следователи совместно с полицией выясняют все обстоятельства инцидента.

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В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 32-летний монтажник погиб, упав с крыши 17-метрового ангара на территории завода «Уралэлектротяжмаш». Мужчина сорвался, когда цеплял карабин к страховочному жилету. Информация об этом появилась в Telegram. «В день трагедии он поднялся на ангар на улице Фронтовых Бригад, чтобы починить крышу. Был в страховочном жилете, но когда стал перецеплять карабин, сорвался», — передает telegram-канал Ural Mash. На место оперативно приехала скорая, но спасти мужчину не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что следователи совместно с полицией выясняют все обстоятельства инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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