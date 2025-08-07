В Екатеринбург на марафон «Европа-Азия» везут звезд

В Екатеринбурге на Октябрьской площади соберутся сотни спортсменов ради ежегодного марафона «Европа-Азия». Участников ждут забеги, спортивная ходьба и бесплатные выступление звезд — дуэта Alex&Rus, экс-солиста группы «Ласковый май» Сергея Серкова и группы «Мохито». Подробнее о предстоящем событии — в афише URA.RU.
Забеги
9 августа запланированы детские старты: в 13:10 начнется общая разминка для всех участников, следом в 13:30 стартуют атлеты 10-14 лет, через 10 минут — ребята 6-9 лет, дальше побегут дети до 5 лет в сопровождении родителей.
10 августа спортивный городок откроется в 6:00. В семь утра спортсмены отправятся преодолевать дистанции в 21 и 42 км. Спортивная ходьба «Екатерининская верста» начнется в 8:00, забег на 10 км — в 9:15, на 1 км — в 11:30, на 3 км — в 12:00.
Концерты
9 августа всех желающих ждут на Октябрьской площади в 13:00 на концерте Alex&Rus (исполнители «Дикая львица» и «Несмеяна»). В 14:30 концерт дадут участница проекта «Песни на ТНТ» NASTIKA и экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков.
10 августа гости также не останутся без музыкальной составляющей. В 10:30 можно будет услышать группу «Мохито».
Перекрытия
На два дня в Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц вплоть до Пермского тракта. Дороги будут недоступны с 00:01 9 августа до 19:00 10 августа.
