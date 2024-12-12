Жителя Курской области приговорили к 22 годам за теракт

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Мужчина также будет должен заплатить 400 тысяч рублей Фото:

Суд приговорил жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые 5 лет — в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации объединенной пресс-службы судебной системы в Telegram. Отмечается, что он также получил штраф в 400 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Следствие считает, что мужчина собирал и передавал СБУ информацию о транспортной инфраструктуре в регионе. Также он подорвал взрывное устройство перед зданием общественной приемной. Обвиняемый признал вину. Он раскаялся.

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Суд приговорил жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые 5 лет — в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации объединенной пресс-службы судебной системы в Telegram. Отмечается, что он также получил штраф в 400 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие считает, что мужчина собирал и передавал СБУ информацию о транспортной инфраструктуре в регионе. Также он подорвал взрывное устройство перед зданием общественной приемной. Обвиняемый признал вину. Он раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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