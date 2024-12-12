Жителя Курской области приговорили к 22 годам за теракт

12 декабря 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мужчина также будет должен заплатить 400 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Суд приговорил жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые 5 лет — в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации объединенной пресс-службы судебной системы в Telegram. Отмечается, что он также получил штраф в 400 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие считает, что мужчина собирал и передавал СБУ информацию о транспортной инфраструктуре в регионе. Также он подорвал взрывное устройство перед зданием общественной приемной. Обвиняемый признал вину. Он раскаялся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд приговорил жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые 5 лет — в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации объединенной пресс-службы судебной системы в Telegram. Отмечается, что он также получил штраф в 400 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие считает, что мужчина собирал и передавал СБУ информацию о транспортной инфраструктуре в регионе. Также он подорвал взрывное устройство перед зданием общественной приемной. Обвиняемый признал вину. Он раскаялся.