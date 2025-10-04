Над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

ПВО отразила массированную атаку над регионами России
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской (27) и Волгоградской (16) областями. Также дроны были уничтожены над десятью другими регионами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!