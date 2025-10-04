Над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО отразила массированную атаку над регионами России
ПВО отразила массированную атаку над регионами России Фото:

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской (27) и Волгоградской (16) областями. Также дроны были уничтожены над десятью другими регионами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской (27) и Волгоградской (16) областями. Также дроны были уничтожены над десятью другими регионами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...