Подряд на возведение «Баскет-Холла» в Березниках достался строителю пермской «Энергии»

В торгах на право возведения универсального дворца спорта в Березниках (Пермский край) победителем признали ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания единственная приняла участие в аукционе. В описании объекта закупки указана цена контракта — 2,4 млрд рублей.
«Строительством универсального спорткомплекса в Березниках займется ООО „Стройуниверсал-Парма“. Начальная (и максимальная) цена контракта: 2 млрд 489,4 млн рублей. К работам подрядчик должен приступить 27 декабря текущего. Сдать объект ему необходимо до 27 сентября 2027 года», — со ссылкой на техзадание пишет «Коммерсант-Прикамье».
Здание будет иметь четыре этажа. Здесь разместят административные помещения, спортивные залы и площадки, 25-метровый бассейн и трибуны на 550 зрителей. Дворец спорта, названный «Баскет-Холлом», считается аналогом построенного в Перми комплекса «Энергия». Его возведением также занималась компания «Стройуниверсал-Парма».
ООО зарегистрировали в прикамской столице в 2006 году. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. По итогу прошлого года, компания показала выручку в 1,8 млрд рублей.
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