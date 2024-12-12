Подряд на возведение «Баскет-Холла» в Березниках достался строителю пермской «Энергии»

«Стройуниверсал-Парма» возведет универсальный спорткомплекс в Березниках
© Служба новостей «URA.RU»
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К работам подрядчик должен приступить до конца года
К работам подрядчик должен приступить до конца года Фото:

В торгах на право возведения универсального дворца спорта в Березниках (Пермский край) победителем признали ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания единственная приняла участие в аукционе. В описании объекта закупки указана цена контракта — 2,4 млрд рублей.

«Строительством универсального спорткомплекса в Березниках займется ООО „Стройуниверсал-Парма“. Начальная (и максимальная) цена контракта: 2 млрд 489,4 млн рублей.  К работам подрядчик должен приступить 27 декабря текущего. Сдать объект ему необходимо до  27 сентября 2027 года», — со ссылкой на техзадание пишет «Коммерсант-Прикамье».

Здание будет иметь четыре этажа. Здесь разместят административные помещения, спортивные залы и площадки, 25-метровый бассейн и трибуны на 550 зрителей. Дворец спорта, названный «Баскет-Холлом», считается аналогом построенного в Перми комплекса «Энергия». Его возведением также занималась компания «Стройуниверсал-Парма».

ООО зарегистрировали в прикамской столице в 2006 году. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. По итогу прошлого года, компания показала выручку в 1,8 млрд рублей.

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В торгах на право возведения универсального дворца спорта в Березниках (Пермский край) победителем признали ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания единственная приняла участие в аукционе. В описании объекта закупки указана цена контракта — 2,4 млрд рублей. «Строительством универсального спорткомплекса в Березниках займется ООО „Стройуниверсал-Парма“. Начальная (и максимальная) цена контракта: 2 млрд 489,4 млн рублей.  К работам подрядчик должен приступить 27 декабря текущего. Сдать объект ему необходимо до  27 сентября 2027 года», — со ссылкой на техзадание пишет «Коммерсант-Прикамье». Здание будет иметь четыре этажа. Здесь разместят административные помещения, спортивные залы и площадки, 25-метровый бассейн и трибуны на 550 зрителей. Дворец спорта, названный «Баскет-Холлом», считается аналогом построенного в Перми комплекса «Энергия». Его возведением также занималась компания «Стройуниверсал-Парма». ООО зарегистрировали в прикамской столице в 2006 году. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. По итогу прошлого года, компания показала выручку в 1,8 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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