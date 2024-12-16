Алексей Солодников переизбран главой Очерского округа

Кандидатура Алексея Солодникова поддержана единогласно
Дума поддержала избрание Алексея Солодников главой Очерского округа Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
«Алексей Солодников избран главой Очерского округа. Решение депутаты местной думы приняли единогласно», — говорится в сообщении. В конкурсе на замещение должности принимал участие и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.
Солодников руководит администрацией Очерского округа с 2019 года. Выборы должны были состояться еще 28 ноября, но были перенесены из-за болезни одного из кандидатов на пост.
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