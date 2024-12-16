Фундамент домов в Копейске разрушается из-за заброшенных затопленных шахт. Видео

17 декабря 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Жители поселков около Копейска со страхом ждут предстоящую зиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фундамент начал разрушаться у некоторых домов в Копейске Челябинской области, которые летом топило из-за заброшенных шахт. Люди боятся, что зимой дома просто развалятся, сообщили URA.RU 17 декабря в реготделении «Народного фронта». «Летние потопы аукнулись зимой: дома копейчан трещат по швам. Страдает фундамент. В итоге, люди просто боятся, что дома развалятся», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Та часть фундамента, которая летом была под водой, сейчас начинает подмерзать. «Дом разрушается. Вода немного ушла после откачки, но все равно в подвалах стоит», — говорят люди в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Копейск каждый год терпит бедствие из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного подтопления. Ситуация усугубилась этим летом из-за обильных ливней. Заброшенные шахты переполнились, начались провалы грунта, а вокруг поселков образовались целые озера. «Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает», — добавили в ОНФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фундамент начал разрушаться у некоторых домов в Копейске Челябинской области, которые летом топило из-за заброшенных шахт. Люди боятся, что зимой дома просто развалятся, сообщили URA.RU 17 декабря в реготделении «Народного фронта». «Летние потопы аукнулись зимой: дома копейчан трещат по швам. Страдает фундамент. В итоге, люди просто боятся, что дома развалятся», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Та часть фундамента, которая летом была под водой, сейчас начинает подмерзать. «Дом разрушается. Вода немного ушла после откачки, но все равно в подвалах стоит», — говорят люди в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Копейск каждый год терпит бедствие из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного подтопления. Ситуация усугубилась этим летом из-за обильных ливней. Заброшенные шахты переполнились, начались провалы грунта, а вокруг поселков образовались целые озера. «Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает», — добавили в ОНФ.