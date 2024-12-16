16 декабря 2024

Фундамент домов в Копейске разрушается из-за заброшенных затопленных шахт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, стела, парк победы, копейск
Жители поселков около Копейска со страхом ждут предстоящую зиму Фото:

Фундамент начал разрушаться у некоторых домов в Копейске Челябинской области, которые летом топило из-за заброшенных шахт. Люди боятся, что зимой дома просто развалятся, сообщили URA.RU 17 декабря в реготделении «Народного фронта».

«Летние потопы аукнулись зимой: дома копейчан трещат по швам. Страдает фундамент. В итоге, люди просто боятся, что дома развалятся», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.

Та часть фундамента, которая летом была под водой, сейчас начинает подмерзать. «Дом разрушается. Вода немного ушла после откачки, но все равно в подвалах стоит», — говорят люди в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ.

Копейск каждый год терпит бедствие из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного подтопления.

Ситуация усугубилась этим летом из-за обильных ливней. Заброшенные шахты переполнились, начались провалы грунта, а вокруг поселков образовались целые озера.

«Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает», — добавили в ОНФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фундамент начал разрушаться у некоторых домов в Копейске Челябинской области, которые летом топило из-за заброшенных шахт. Люди боятся, что зимой дома просто развалятся, сообщили URA.RU 17 декабря в реготделении «Народного фронта». «Летние потопы аукнулись зимой: дома копейчан трещат по швам. Страдает фундамент. В итоге, люди просто боятся, что дома развалятся», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Та часть фундамента, которая летом была под водой, сейчас начинает подмерзать. «Дом разрушается. Вода немного ушла после откачки, но все равно в подвалах стоит», — говорят люди в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Копейск каждый год терпит бедствие из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного подтопления. Ситуация усугубилась этим летом из-за обильных ливней. Заброшенные шахты переполнились, начались провалы грунта, а вокруг поселков образовались целые озера. «Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает», — добавили в ОНФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...