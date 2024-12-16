Фундамент начал разрушаться у некоторых домов в Копейске Челябинской области, которые летом топило из-за заброшенных шахт. Люди боятся, что зимой дома просто развалятся, сообщили URA.RU 17 декабря в реготделении «Народного фронта».
«Летние потопы аукнулись зимой: дома копейчан трещат по швам. Страдает фундамент. В итоге, люди просто боятся, что дома развалятся», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.
Та часть фундамента, которая летом была под водой, сейчас начинает подмерзать. «Дом разрушается. Вода немного ушла после откачки, но все равно в подвалах стоит», — говорят люди в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ.
Копейск каждый год терпит бедствие из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного подтопления.
Ситуация усугубилась этим летом из-за обильных ливней. Заброшенные шахты переполнились, начались провалы грунта, а вокруг поселков образовались целые озера.
«Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает», — добавили в ОНФ.
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