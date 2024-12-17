Губернатор Текслер призвал глав челябинских муниципалитетов брать пример с него

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов брать пример с его взаимодействия с региональным отделением «Движения первых». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.
«На итоговом заседании совета регионального отделения „Движения первых“ глава региона подчеркнул, что лично оказывает всю необходимую поддержку Движению и находится в постоянном контакте с его руководителями. К такому формату взаимодействия он призвал и всех глав муниципалитетов », — передает пресс-служба.
В рамках заседания губернатор выразил благодарность молодым активистам за организацию мероприятий, включая те, что были приурочены к Году семьи. Отметил важность расширения возможностей для молодежи, а также патриотической работы. Текслер сообщил о создании отдельного министерства молодежи и ремонте центра патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле.
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