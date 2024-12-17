Губернатор Текслер призвал глав челябинских муниципалитетов брать пример с него

Губернатор Текслер провел заседание реготделения «Движения первых» в Челябинске

18 декабря 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Текслер отметил важность работы активистов Движения Первых в Челябинской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов брать пример с его взаимодействия с региональным отделением «Движения первых». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. «На итоговом заседании совета регионального отделения „Движения первых“ глава региона подчеркнул, что лично оказывает всю необходимую поддержку Движению и находится в постоянном контакте с его руководителями. К такому формату взаимодействия он призвал и всех глав муниципалитетов », — передает пресс-служба. В рамках заседания губернатор выразил благодарность молодым активистам за организацию мероприятий, включая те, что были приурочены к Году семьи. Отметил важность расширения возможностей для молодежи, а также патриотической работы. Текслер сообщил о создании отдельного министерства молодежи и ремонте центра патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле. Текслер встретился с активистами «Движения первых» Telegram-канал «Пул №74» Молодые активисты «Движения первых» Telegram-канал «Пул №74» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов брать пример с его взаимодействия с региональным отделением «Движения первых». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. «На итоговом заседании совета регионального отделения „Движения первых“ глава региона подчеркнул, что лично оказывает всю необходимую поддержку Движению и находится в постоянном контакте с его руководителями. К такому формату взаимодействия он призвал и всех глав муниципалитетов », — передает пресс-служба. В рамках заседания губернатор выразил благодарность молодым активистам за организацию мероприятий, включая те, что были приурочены к Году семьи. Отметил важность расширения возможностей для молодежи, а также патриотической работы. Текслер сообщил о создании отдельного министерства молодежи и ремонте центра патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле.