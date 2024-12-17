17 декабря 2024

Губернатор Текслер призвал глав челябинских муниципалитетов брать пример с него

Губернатор Текслер провел заседание реготделения «Движения первых» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Челябинск, текслер алексей
Текслер отметил важность работы активистов Движения Первых в Челябинской области (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов брать пример с его взаимодействия с региональным отделением «Движения первых». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

«На итоговом заседании совета регионального отделения „Движения первых“ глава региона подчеркнул, что лично оказывает всю необходимую поддержку Движению и находится в постоянном контакте с его руководителями. К такому формату взаимодействия он призвал и всех глав муниципалитетов », — передает пресс-служба.

В рамках заседания губернатор выразил благодарность молодым активистам за организацию мероприятий, включая те, что были приурочены к Году семьи. Отметил важность расширения возможностей для молодежи, а также патриотической работы. Текслер сообщил о создании отдельного министерства молодежи и ремонте центра патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле.

Текслер встретился с активистами «Движения первых»
Текслер встретился с активистами «Движения первых»
Молодые активисты «Движения первых»
Молодые активисты «Движения первых»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов брать пример с его взаимодействия с региональным отделением «Движения первых». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. «На итоговом заседании совета регионального отделения „Движения первых“ глава региона подчеркнул, что лично оказывает всю необходимую поддержку Движению и находится в постоянном контакте с его руководителями. К такому формату взаимодействия он призвал и всех глав муниципалитетов », — передает пресс-служба. В рамках заседания губернатор выразил благодарность молодым активистам за организацию мероприятий, включая те, что были приурочены к Году семьи. Отметил важность расширения возможностей для молодежи, а также патриотической работы. Текслер сообщил о создании отдельного министерства молодежи и ремонте центра патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...