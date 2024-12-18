В пробке стоит практически весь Челябинск
Челябинск вечером в среду, 18 декабря, встал в 10-балльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты.
Красным цветом, что указывает на затор, отмечен в Яндекс-картах практически весь Челябинск. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, Копейском шоссе, проспектах Ленина, Свердловского и других улицах. «Добраться до дома крайне нелегко», — говорят водители.
Обстановка на дорогах Челябинска вечером 18 декабря
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