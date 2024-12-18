Свердловский омбудсмен призвала работодателей готовить детей мигрантов к школе

18 декабря 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мерзлякова предложила создать систему подготовки детей мигрантов к школе Фото: Размик Закарян © URA.RU Подготавливать детей мигрантов к школе необходимо за счет работодателей, которые привлекают иностранцев в регион. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, отметив, что дети из других стран, начинающие обучение в российских школах, уже должны уметь говорить по-русски. «Если ребенок идет в школу вместе с нашими первоклассниками, он должен все-таки говорить по-русски. Для предварительной подготовки ребенка надо создавать систему. За чей счет? За счет работодателя, который приглашает родителей этого ребенка на работу. Если вы везете мигрантов, работодатели, вы должны быть ответственны за них», — сказала омбудсмен в эфире ОТВ. При этом Мерзлякова согласилась с тем, что рабочих рук в регионе не хватает, но добавила, что ответственность за семьи мигрантов должны полностью взять на себя работодатели. «Вы должны их трудоустроить, вы должны им дать жилье», — подчеркнула она. Мерзлякова неоднократно выступала за обучение детей мигрантов русскому языку до поступления в образовательные учреждения. В ином случае, по ее мнению, ребята «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготавливать детей мигрантов к школе необходимо за счет работодателей, которые привлекают иностранцев в регион. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, отметив, что дети из других стран, начинающие обучение в российских школах, уже должны уметь говорить по-русски. «Если ребенок идет в школу вместе с нашими первоклассниками, он должен все-таки говорить по-русски. Для предварительной подготовки ребенка надо создавать систему. За чей счет? За счет работодателя, который приглашает родителей этого ребенка на работу. Если вы везете мигрантов, работодатели, вы должны быть ответственны за них», — сказала омбудсмен в эфире ОТВ. При этом Мерзлякова согласилась с тем, что рабочих рук в регионе не хватает, но добавила, что ответственность за семьи мигрантов должны полностью взять на себя работодатели. «Вы должны их трудоустроить, вы должны им дать жилье», — подчеркнула она. Мерзлякова неоднократно выступала за обучение детей мигрантов русскому языку до поступления в образовательные учреждения. В ином случае, по ее мнению, ребята «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками».