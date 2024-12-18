Цена за новогоднюю утку или гуся в Челябинске составляет в среднем около 500 рублей за килограмм. Учитывая, что некоторые тушки могут достигать до шести килограмм, то стоимость гуся на праздничном столе составит несколько тысяч рублей. Соответствующие предложения о продаже мяса птицы появились на доске интернет-объявлений.
«Продaм дoмашнюю птицу к вaшeму cтoлу — гуcь, утка. Выращиваю нa вoдоeмах и выпaсе. Bес гуся от 3,5 дo шести килограмм, цeна 550 за килограмм. Вeс утoчки 2-3 килограмма, ценa 450 pублей за килограмм. Достaвкa дo Челябинcка бecплатная», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Подобных объявлений о продаже птицы для челябинцев наберется не один десяток. Цены примерно у всех одинаковые. Продавцы также предлагают индоуток по 450 рублей за килограмм.
Для тех, кто не любит готовить, по спецзаказу предлагают копченную утку, приготовленную на щепе ольхи. Домашняя утка горячего копчения обойдется в 1000 рублей за один килограмм.
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