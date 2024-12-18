18 декабря 2024

Непогода задержится в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Московский тракт. Свердловская область, снег, зима, указатель, ново московский тракт, трасса, челябинск
Госавтоинспекция призывает соблюдать ПДД в условиях снегопада Фото:

Снежная погода задержится в Челябинской области еще минимум на сутки. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку, сообщила 19 декабря пресс-служба ведомства.

«Снег и гололедица ожидается в Челябинской области. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД), двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию и не забывать включать внешние световые приборы у машины. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить дорогу только по переходам.

Синоптики ранее сообщили, что снегопад усилится в Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. В регионе сохранится снежная погода, на юге области ожидается сильный снегопад, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

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Снежная погода задержится в Челябинской области еще минимум на сутки. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку, сообщила 19 декабря пресс-служба ведомства. «Снег и гололедица ожидается в Челябинской области. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД), двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию и не забывать включать внешние световые приборы у машины. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить дорогу только по переходам. Синоптики ранее сообщили, что снегопад усилится в Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. В регионе сохранится снежная погода, на юге области ожидается сильный снегопад, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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