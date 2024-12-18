Непогода задержится в Челябинской области

Снежная погода задержится в Челябинской области еще минимум на сутки. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку, сообщила 19 декабря пресс-служба ведомства.
«Снег и гололедица ожидается в Челябинской области. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД), двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию и не забывать включать внешние световые приборы у машины. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить дорогу только по переходам.
Синоптики ранее сообщили, что снегопад усилится в Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. В регионе сохранится снежная погода, на юге области ожидается сильный снегопад, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
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