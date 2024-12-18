18 декабря 2024

В преддверии Нового года пермяки стали чаще посещать торговые центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки отправились в ТЦ за подарками
Пермяки отправились в ТЦ за подарками Фото:

В Перми в декабре повысилась посещаемость торговых центров. Поток посетителей увеличился на 10-20%. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

«В Перми на этой неделе начался предновогодний рост посещаемости. Ежегодно рост трафика начинается примерно 15-16 декабря и он остается на высоком уровне до 25 декабря», — сказано в сообщении.

В ТРК уточнили, что повышенным спросом в этот период у пермяков пользуются ювелирные товары, косметика, парфюмерия, электроника. Также посетители чаще заходят в рестораны и на фуд-корты. При этом в магазинах одежды и обуви, наоборот, ажиотажа нет. Сюда покупатели предпочитают заходить в период зимних распродаж.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские ТЦ украсили к новому году. В них установили искусственные ели и фотозоны.

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В Перми в декабре повысилась посещаемость торговых центров. Поток посетителей увеличился на 10-20%. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья». «В Перми на этой неделе начался предновогодний рост посещаемости. Ежегодно рост трафика начинается примерно 15-16 декабря и он остается на высоком уровне до 25 декабря», — сказано в сообщении. В ТРК уточнили, что повышенным спросом в этот период у пермяков пользуются ювелирные товары, косметика, парфюмерия, электроника. Также посетители чаще заходят в рестораны и на фуд-корты. При этом в магазинах одежды и обуви, наоборот, ажиотажа нет. Сюда покупатели предпочитают заходить в период зимних распродаж. Ранее URA.RU рассказало, что пермские ТЦ украсили к новому году. В них установили искусственные ели и фотозоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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