В преддверии Нового года пермяки стали чаще посещать торговые центры

В Перми в декабре повысилась посещаемость торговых центров. Поток посетителей увеличился на 10-20%. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».
«В Перми на этой неделе начался предновогодний рост посещаемости. Ежегодно рост трафика начинается примерно 15-16 декабря и он остается на высоком уровне до 25 декабря», — сказано в сообщении.
В ТРК уточнили, что повышенным спросом в этот период у пермяков пользуются ювелирные товары, косметика, парфюмерия, электроника. Также посетители чаще заходят в рестораны и на фуд-корты. При этом в магазинах одежды и обуви, наоборот, ажиотажа нет. Сюда покупатели предпочитают заходить в период зимних распродаж.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские ТЦ украсили к новому году. В них установили искусственные ели и фотозоны.
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