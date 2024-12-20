Многодетным отцам-одиночкам не позволят выйти на пенсию раньше

Законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек не поддержали профильные министерства на заседании рабочей группы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы.
«Такой механизм реализован для многодетных мам. Установить досрочную пенсию отцам считаем избыточной мерой», — сообщил заместитель председателя Социального фонда РФ Александр Чернышев.
Законопроект разработала группа депутатов от фракции КПРФ. Депутаты предложили разрешить досрочный выход на пенсию после 55 лет отцам-одиночкам, имеющим рабочий стаж не менее 20 лет. Однако министерства дали негативную оценку инициативе, считая ее экономически необоснованной. В Счетной палате заявили, что сравнивать затраты отцов и матерей на воспитание неправильно: женщина несет большие физические потери, в том числе, рожая троих и более детей.
С мнением представителей Социального Фонда и Счетной палаты не согласилась председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «На эти цели необходимо выделить всего два миллиарда, — сказала она. — Наш комитет не может мириться с тем, что представители профильных министерств так поверхностно относятся к предложениям депутатов». Со слов председателя, с начала следующего года комитет продолжит борьбу за досрочную пенсию многодетным отцам-одиночкам.
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