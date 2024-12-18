В Челябинской области выпало до 40 сантиметров снега

19 декабря 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В некоторых местах региона снежный покров вырос до 40 сантиметров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области снежный покров вырос до 40 сантиметров. В целом высота снега очень неравномерна, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В пределах Челябинской области снежный покров залегает очень неравномерно, в среднем 10-20 см на открытых участках, и 30-40 см на защищенных от ветра участках. Поэтому для измерения его высоты используется несколько методов», — уточнили метеорологи. Высоту измеряют рейками на площадках. Так, в Аргаяше утром 19 декабря высота снежного покрова составила всего четыре сантиметра, а в Златоусте 26 сантиметров. За неделю прирост снежного покрова на метеостанциях региона составил от двух сантиметров (Октябрьское) до 16 сантиметров (Южноуральск). В Челябинске насыпало до семи сантиметров снега. Кроме того, можно провести раз в десять дней снегосъемку. Выбирается маршрут длиной один километро и каждые 100 метров измеряется высота снега. Затем отбирается один кубический метр снега, взвешивается и рассчитывается его плотность. Так можно посчитать в том числе запасы воды в снеге, что спрогнозирует весеннее половодье и прогноз для агрономов. Синоптики предупреждали, что к вечеру 20 декабря циклон уйдет. Снегопады прекратятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области снежный покров вырос до 40 сантиметров. В целом высота снега очень неравномерна, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В пределах Челябинской области снежный покров залегает очень неравномерно, в среднем 10-20 см на открытых участках, и 30-40 см на защищенных от ветра участках. Поэтому для измерения его высоты используется несколько методов», — уточнили метеорологи. Высоту измеряют рейками на площадках. Так, в Аргаяше утром 19 декабря высота снежного покрова составила всего четыре сантиметра, а в Златоусте 26 сантиметров. За неделю прирост снежного покрова на метеостанциях региона составил от двух сантиметров (Октябрьское) до 16 сантиметров (Южноуральск). В Челябинске насыпало до семи сантиметров снега. Кроме того, можно провести раз в десять дней снегосъемку. Выбирается маршрут длиной один километро и каждые 100 метров измеряется высота снега. Затем отбирается один кубический метр снега, взвешивается и рассчитывается его плотность. Так можно посчитать в том числе запасы воды в снеге, что спрогнозирует весеннее половодье и прогноз для агрономов. Синоптики предупреждали, что к вечеру 20 декабря циклон уйдет. Снегопады прекратятся.