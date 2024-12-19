Против отправившегося на СВО топ-менеджера «Роснано» возобновили уголовное дело

Против бывшего инвестиционного директора компании «Роснано» Наиля Губаева, который заключил контракт с Минобороны, возобновили уголовное дело. Решение было принято после отзыва Минобороны своего ходатайство. Губаев ранее был осужден на восемь лет за хищение 179 млн рублей.
«Вчера, 18 декабря, Мосгорсуд, отменив приговор, приостановил производство по делу бывшего топ-менеджера, поскольку он заключил с Минобороны контракт на участие в СВО. Однако уже сегодня стало известно, что военное ведомство отозвало свое ходатайство, сославшись на некие „возникшие обстоятельства“», — передает «Коммерсант». Кроме этого, суд также продлил ему арест до 18 февраля 2025 года.
Ранее Мосгорсуд приостановил уголовное дело против Губаева. Рассмотрение дела остановлено в связи с тем, что Губаев заключил контракт с Министерством обороны для отправки на СВО.
В июне этого года суд признал Губаева виновным в крупном мошенничестве и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Однако адвокаты обжаловали приговор, утверждая, что Губаев был владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги. После этого дело было отправлено на пересмотр. Однако из-за желания Губаева отправиться на СВО оно было приостановлено.
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