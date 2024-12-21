Скончался народный артист СССР Валерий Яковлев

Народный артист СССР, советский и российский театральный актер и худрук Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«Ушел из жизни бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К . В . Иванова, народный артист СССР, почетный гражданин Чувашской Республики Валерий Николаевич Яковлев», — написал Олег Николаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Яковлев был не только талантливым артистом, режиссером и руководителем, но и настоящим отцом для театра.
Яковлев играл Меркуцио в «Роме и Джульетте» 1961 года, Андрейку — в «Свадьбе в Малиновке» того же года и в ряде других постановок. В качестве режиссера ставил такие спектакли, как «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Деньги для Марии» Валентина Распутина, «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову, «Идиот» по Федору Достоевскому и множество других постановок.
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