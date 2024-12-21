Скончался народный артист СССР Валерий Яковлев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На 85 году из жизни ушел театральный актер Валерий Яковлев
На 85 году из жизни ушел театральный актер Валерий Яковлев Фото:

Народный артист СССР, советский и российский театральный актер и худрук Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Ушел из жизни бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К . В . Иванова, народный артист СССР, почетный гражданин Чувашской Республики Валерий Николаевич Яковлев», — написал Олег Николаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Яковлев был не только талантливым артистом, режиссером и руководителем, но и настоящим отцом для театра.

Яковлев играл Меркуцио в «Роме и Джульетте» 1961 года, Андрейку — в «Свадьбе в Малиновке» того же года и в ряде других постановок. В качестве режиссера ставил такие спектакли, как «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Деньги для Марии» Валентина Распутина, «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову, «Идиот» по Федору Достоевскому и множество других постановок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный артист СССР, советский и российский театральный актер и худрук Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. «Ушел из жизни бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К . В . Иванова, народный артист СССР, почетный гражданин Чувашской Республики Валерий Николаевич Яковлев», — написал Олег Николаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Яковлев был не только талантливым артистом, режиссером и руководителем, но и настоящим отцом для театра. Яковлев играл Меркуцио в «Роме и Джульетте» 1961 года, Андрейку — в «Свадьбе в Малиновке» того же года и в ряде других постановок. В качестве режиссера ставил такие спектакли, как «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Деньги для Марии» Валентина Распутина, «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову, «Идиот» по Федору Достоевскому и множество других постановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...