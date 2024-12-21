В Кремле раскрыли судьбу будущих отношений России и США

Песков: отношения США и РФ будут зависеть от действий Вашингтона
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Песков заявил, что именно специалисты из США координируют ракеты, которые обстреливают РФ
Песков заявил, что именно специалисты из США координируют ракеты, которые обстреливают РФ Фото:

Развитие российско-американских отношений будет зависеть от действий Вашингтона в будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будущие отношения России и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. 

Также пресс-секретарь президента отметил, что на данный момент американская сторона является недружественной. Так, по его словам, ракеты, которые ведут обстрелы территории РФ, наводят специалисты из США. 

Ранее ВСУ выпустили 10 ракет, в том числе ATACMS, по Ростовской области. Их целью был город Каменск-Шахтинский. Российским системам ПВО удалось сбить все запущенные ракеты, передает 360.ru. В результате произошедшего пострадал один человек, ему оказали всю необходимую помощь. 

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Развитие российско-американских отношений будет зависеть от действий Вашингтона в будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будущие отношения России и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.  Также пресс-секретарь президента отметил, что на данный момент американская сторона является недружественной. Так, по его словам, ракеты, которые ведут обстрелы территории РФ, наводят специалисты из США.  Ранее ВСУ выпустили 10 ракет, в том числе ATACMS, по Ростовской области. Их целью был город Каменск-Шахтинский. Российским системам ПВО удалось сбить все запущенные ракеты, передает 360.ru. В результате произошедшего пострадал один человек, ему оказали всю необходимую помощь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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