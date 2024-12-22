Просим о зрении и не заглядываем в глаза незнакомцам: традиции на День Мины 23 декабря

В России 23 декабря вспоминают святого Мину Красноречивого
© Служба новостей «URA.RU»
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В народе верили, что святой Мина помогал исправить зрение и научиться различать добро и зло
В народе верили, что святой Мина помогал исправить зрение и научиться различать добро и зло Фото:

Столетиями 23 декабря в России отмечают День Мины. И если в храмах вспоминают о мученике Мине Красноречивом, то вот в народе праздник оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 23 декабря.

Традиции на День Мины

В народе верили, что святой Мина Красноречивый умел исцелять людей с плохим зрением силой молитвы. Чудом он мог не только заставить людей лучше видеть, но и научить видеть и отличать добро от зла, а правду от лжи.

Кроме того, День Мины наступал сразу после зимнего солнцестояния — с 23 декабря солнечный день начинал понемногу увеличиваться. Поэтому в народе стали говорить «Со святого Мины — тьма нас мимо», а также «Со святого Мины — с очей пелена». Вместе с этим у Мины Красноречивого просили, чтобы он помог различать хорошее от плохого.

Что нельзя делать на День Мины

На День Мины запрещалось есть и пить из чужой посуды: считалось, что таким образом можно забрать проблемы со здоровьем владельца тарелки или кружки. Также, чтобы не разделить чужие неудачи, не разрешалось смотреть в глаза незнакомцам. На праздник люди старались не надевать очки — считалось, что если надеть их 23 декабря, зрение станет только хуже.

Приметы на День Мины

Как и на многие другие праздники, по обстановке за окном на День Мины люди научились определять то, чем удивит их погода в ближайшее время. Так, на скорые заморозки намекала ясная погода и горящие ночью звезды. Если ночью свет звезд едва можно заметить, значит скоро начнутся снегопады. О вьюге предупреждали птицы, подлетающие к дому и прячущиеся в крыше. А если на День Мины пошел дождь — значит, и вся весна будет дождливая.

История праздника

23 декабря в церкви вспоминали мученика Мину Красноречивого. Святой жил в 4 веке и пострадал из-за своей веры во время гонений на христиан.

Мина Красноречивый был одним из лучших ораторов и проповедников: в Александрии он смог обратить в христианство сотни язычников. Узнав о Мине, император Максимильян поручил епарху Ермогену разобраться с христианином — однако услышав речи проповедника и увидев его стойкость во время пыток, Ермоген и сам уверовал в бога. Тогда император прибыл в Александрию лично расправился над Миной Красноречивым.

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Столетиями 23 декабря в России отмечают День Мины. И если в храмах вспоминают о мученике Мине Красноречивом, то вот в народе праздник оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 23 декабря. Традиции на День Мины В народе верили, что святой Мина Красноречивый умел исцелять людей с плохим зрением силой молитвы. Чудом он мог не только заставить людей лучше видеть, но и научить видеть и отличать добро от зла, а правду от лжи. Кроме того, День Мины наступал сразу после зимнего солнцестояния — с 23 декабря солнечный день начинал понемногу увеличиваться. Поэтому в народе стали говорить «Со святого Мины — тьма нас мимо», а также «Со святого Мины — с очей пелена». Вместе с этим у Мины Красноречивого просили, чтобы он помог различать хорошее от плохого. Что нельзя делать на День Мины На День Мины запрещалось есть и пить из чужой посуды: считалось, что таким образом можно забрать проблемы со здоровьем владельца тарелки или кружки. Также, чтобы не разделить чужие неудачи, не разрешалось смотреть в глаза незнакомцам. На праздник люди старались не надевать очки — считалось, что если надеть их 23 декабря, зрение станет только хуже. Приметы на День Мины Как и на многие другие праздники, по обстановке за окном на День Мины люди научились определять то, чем удивит их погода в ближайшее время. Так, на скорые заморозки намекала ясная погода и горящие ночью звезды. Если ночью свет звезд едва можно заметить, значит скоро начнутся снегопады. О вьюге предупреждали птицы, подлетающие к дому и прячущиеся в крыше. А если на День Мины пошел дождь — значит, и вся весна будет дождливая. История праздника 23 декабря в церкви вспоминали мученика Мину Красноречивого. Святой жил в 4 веке и пострадал из-за своей веры во время гонений на христиан. Мина Красноречивый был одним из лучших ораторов и проповедников: в Александрии он смог обратить в христианство сотни язычников. Узнав о Мине, император Максимильян поручил епарху Ермогену разобраться с христианином — однако услышав речи проповедника и увидев его стойкость во время пыток, Ермоген и сам уверовал в бога. Тогда император прибыл в Александрию лично расправился над Миной Красноречивым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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