Жители Казани не могли попасть в укрытия во время атаки БПЛА

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Ростов на Дону. Пермь, убежище, бомбоубежище, го и чс, укрытие
ВСУ атаковали Казань с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые укрытия в Казани во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались недоступны. Во время субботнего удара они были закрыты по 30 адресам. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

«Нами получена информация по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сообщил Гиниятуллин, передает «Коммерсант». По его словам, сейчас все адреса находятся на контроле у властей.

Гиниятуллин отметил, что всего в Казани находятся около шести тысяч многоквартирных домов. Из них для укрытий пригодны только 1 209 подвальных помещений, что охватывает только 80% населения города. По словам чиновника, на остальные 20% подходят другие объекты (метрополитен, паркинги и прочие).

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Повреждены здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.

По словам мэра города Ильсура Метшина, жители города столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Он также уточнил, что информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан.

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Некоторые укрытия в Казани во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались недоступны. Во время субботнего удара они были закрыты по 30 адресам. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин. «Нами получена информация по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сообщил Гиниятуллин, передает «Коммерсант». По его словам, сейчас все адреса находятся на контроле у властей. Гиниятуллин отметил, что всего в Казани находятся около шести тысяч многоквартирных домов. Из них для укрытий пригодны только 1 209 подвальных помещений, что охватывает только 80% населения города. По словам чиновника, на остальные 20% подходят другие объекты (метрополитен, паркинги и прочие). Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Повреждены здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. По словам мэра города Ильсура Метшина, жители города столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Он также уточнил, что информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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