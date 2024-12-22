Жители Казани не могли попасть в укрытия во время атаки БПЛА

22 декабря 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Казань с помощью БПЛА Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые укрытия в Казани во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались недоступны. Во время субботнего удара они были закрыты по 30 адресам. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин. «Нами получена информация по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сообщил Гиниятуллин, передает «Коммерсант». По его словам, сейчас все адреса находятся на контроле у властей. Гиниятуллин отметил, что всего в Казани находятся около шести тысяч многоквартирных домов. Из них для укрытий пригодны только 1 209 подвальных помещений, что охватывает только 80% населения города. По словам чиновника, на остальные 20% подходят другие объекты (метрополитен, паркинги и прочие). Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Повреждены здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. По словам мэра города Ильсура Метшина, жители города столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Он также уточнил, что информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые укрытия в Казани во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались недоступны. Во время субботнего удара они были закрыты по 30 адресам. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин. «Нами получена информация по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сообщил Гиниятуллин, передает «Коммерсант». По его словам, сейчас все адреса находятся на контроле у властей. Гиниятуллин отметил, что всего в Казани находятся около шести тысяч многоквартирных домов. Из них для укрытий пригодны только 1 209 подвальных помещений, что охватывает только 80% населения города. По словам чиновника, на остальные 20% подходят другие объекты (метрополитен, паркинги и прочие). Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Повреждены здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. По словам мэра города Ильсура Метшина, жители города столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Он также уточнил, что информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан.