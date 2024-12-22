Мэр Казани: люди не знали, что делать во время атаки беспилотника

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Люди не знали что делать во время атаки БПЛА ВСУ по Казани, заявил мэр Метшин
Люди не знали что делать во время атаки БПЛА ВСУ по Казани, заявил мэр Метшин Фото:

В результате атаки беспилотников на Казань местные жители столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан.

«Получили от многих горожан обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания того, как в данной ситуации себя вести. Кто-то был информирован, кто-то не знал, куда идти, как себя вести», — сказал Метшин. Его слова передает издание «В реальное время».

Он отметил, что алгоритм действий при атаке был оперативно опубликован в социальных сетях, только проблему это не решило. «Все разговоры о том, как действовать в случае атаки и где искать укрытия, так и остались разговорами», — уточнил мэр. По словам Метшина, многие подвалы в момент опасности оказались закрыты, некоторые — недоступны.

Проблемы с информированием населения подтвердил и заместитель главы исполкома города Искандер Гиниятуллин. Он указал, что из 30 потенциальных укрытий многие оказались недоступны из-за затопления или других причин, что усугубило ситуацию. Диспетчерские службы управляющих компаний также испытывали затруднения в предоставлении информации о местонахождении укрытий, что приводило к дополнительной панике среди жителей.

Власти Казани обещали скорое решение проблем с доступностью укрытий и информированием граждан. Меры будут направлены на обеспечение безопасности и оперативное информирование населения в случае повторных атак.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Повреждения получили здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.

Также взрыв произошел в районе ЖК «Арт-Сити». Отмечается, что саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время утренней атаки.

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В результате атаки беспилотников на Казань местные жители столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан. «Получили от многих горожан обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания того, как в данной ситуации себя вести. Кто-то был информирован, кто-то не знал, куда идти, как себя вести», — сказал Метшин. Его слова передает издание «В реальное время». Он отметил, что алгоритм действий при атаке был оперативно опубликован в социальных сетях, только проблему это не решило. «Все разговоры о том, как действовать в случае атаки и где искать укрытия, так и остались разговорами», — уточнил мэр. По словам Метшина, многие подвалы в момент опасности оказались закрыты, некоторые — недоступны. Проблемы с информированием населения подтвердил и заместитель главы исполкома города Искандер Гиниятуллин. Он указал, что из 30 потенциальных укрытий многие оказались недоступны из-за затопления или других причин, что усугубило ситуацию. Диспетчерские службы управляющих компаний также испытывали затруднения в предоставлении информации о местонахождении укрытий, что приводило к дополнительной панике среди жителей. Власти Казани обещали скорое решение проблем с доступностью укрытий и информированием граждан. Меры будут направлены на обеспечение безопасности и оперативное информирование населения в случае повторных атак. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Повреждения получили здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. Также взрыв произошел в районе ЖК «Арт-Сити». Отмечается, что саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время утренней атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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