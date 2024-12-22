Мэр Казани: люди не знали, что делать во время атаки беспилотника

В результате атаки беспилотников на Казань местные жители столкнулись с проблемами при поиске укрытий. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, информация о действиях в случае атаки и местонахождении укрытий осталась недоступной для граждан.
«Получили от многих горожан обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания того, как в данной ситуации себя вести. Кто-то был информирован, кто-то не знал, куда идти, как себя вести», — сказал Метшин. Его слова передает издание «В реальное время».
Он отметил, что алгоритм действий при атаке был оперативно опубликован в социальных сетях, только проблему это не решило. «Все разговоры о том, как действовать в случае атаки и где искать укрытия, так и остались разговорами», — уточнил мэр. По словам Метшина, многие подвалы в момент опасности оказались закрыты, некоторые — недоступны.
Проблемы с информированием населения подтвердил и заместитель главы исполкома города Искандер Гиниятуллин. Он указал, что из 30 потенциальных укрытий многие оказались недоступны из-за затопления или других причин, что усугубило ситуацию. Диспетчерские службы управляющих компаний также испытывали затруднения в предоставлении информации о местонахождении укрытий, что приводило к дополнительной панике среди жителей.
Власти Казани обещали скорое решение проблем с доступностью укрытий и информированием граждан. Меры будут направлены на обеспечение безопасности и оперативное информирование населения в случае повторных атак.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Повреждения получили здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.
Также взрыв произошел в районе ЖК «Арт-Сити». Отмечается, что саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время утренней атаки.
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