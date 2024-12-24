Reuters: Индия ищет замену российской нефти

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, начали искать альтернативные источники сырья на Ближнем Востоке из-за проблем с поставками российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность выхода на рынок сырой нефти Ближнего Востока, поскольку спотовые поставки от их основного поставщика России сократились, сообщили три источника в нефтеперерабатывающей отрасли», — сообщило Reuters. Этим компаниям не хватает до десяти миллионов баррелей российской нефти для нормальной загрузки мощностей в январе.
Помимо прямых поставок, индийские НПЗ беспокоятся о возможных долгосрочных проблемах с российским сырьем, что побуждает их активно искать новых поставщиков. Отмечается, что обязательства Москвы перед ОПЕК+ (организация стран — экспортеров нефти), в состав которой входят 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, — также могут взывать долгосрочные проблемы. ОПЕК+ требует от России снижения добычи нефти, а также компенсации предыдущих превышений квот.
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