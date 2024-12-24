24 декабря 2024

Челябинцам предлагают проверить загранпаспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения в заграннике могут привести к срыву путешествия Фото:

В полиции Челябинской области предложили жителям проверить загранники во избежание проблем с вылетом за границу. В пресс-службе областного главка отметили, что при печати документов иногда случаются сбои, которые могут привести к срыву путешествия.

«Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет. В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов при формировании машиночитаемой записи выявляются ошибки такие, как: отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта „F“ или „M“, отсутствие первых цифр даты рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В случае обнаружения ошибок гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, оформившее паспорт. Он будет заменен на новый в день обращения без взимания государственной пошлины.

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В полиции Челябинской области предложили жителям проверить загранники во избежание проблем с вылетом за границу. В пресс-службе областного главка отметили, что при печати документов иногда случаются сбои, которые могут привести к срыву путешествия. «Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет. В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов при формировании машиночитаемой записи выявляются ошибки такие, как: отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта „F“ или „M“, отсутствие первых цифр даты рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В случае обнаружения ошибок гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, оформившее паспорт. Он будет заменен на новый в день обращения без взимания государственной пошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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