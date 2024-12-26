Пермякам рассказали, как правильно выбрать мандарины

При покупке мандаринов необходимо обращать внимание на их цвет и аромат. Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Ведомство также рассказало о полезных свойствах этих фруктов, которые стали традиционными для новогоднего стола россиян.
«Аромат должен быть насыщенным, плод не должен быть слишком мягким или пересушенным, кожура должна легко отделяться и быть равномерно окрашена, без повреждений», — сообщило ведомство. Важен также цвет мандарина: чем светлее мандарин, тем кислее его мякоть. А наличие зеленых листьев на «хвостике» не гарантирует свежесть, так как это всего лишь декоративный элемент.
Помимо создания новогоднего настроения, мандарины, как и все цитрусовые, богаты витамином С и веществами, укрепляющими иммунитет. Особенность мандаринов заключается в том, что они помогают предотвратить накопление жира в печени и защищают сосуды от холестериновых бляшек.
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