26 декабря 2024

Пермякам рассказали, как правильно выбрать мандарины

Пермский Роспотребнадзор: при выборе мандаринов нужно смотреть на их цвет
© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины обладают массой полезных свойств
Мандарины обладают массой полезных свойств Фото:

При покупке мандаринов необходимо обращать внимание на их цвет и аромат. Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Ведомство также рассказало о полезных свойствах этих фруктов, которые стали традиционными для новогоднего стола россиян.

«Аромат должен быть насыщенным, плод не должен быть слишком мягким или пересушенным, кожура должна легко отделяться и быть равномерно окрашена, без повреждений», — сообщило ведомство. Важен также цвет мандарина: чем светлее мандарин, тем кислее его мякоть. А наличие зеленых листьев на «хвостике» не гарантирует свежесть, так как это всего лишь декоративный элемент.

Помимо создания новогоднего настроения, мандарины, как и все цитрусовые, богаты витамином С и веществами, укрепляющими иммунитет. Особенность мандаринов заключается в том, что они помогают предотвратить накопление жира в печени и защищают сосуды от холестериновых бляшек.

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При покупке мандаринов необходимо обращать внимание на их цвет и аромат. Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Ведомство также рассказало о полезных свойствах этих фруктов, которые стали традиционными для новогоднего стола россиян. «Аромат должен быть насыщенным, плод не должен быть слишком мягким или пересушенным, кожура должна легко отделяться и быть равномерно окрашена, без повреждений», — сообщило ведомство. Важен также цвет мандарина: чем светлее мандарин, тем кислее его мякоть. А наличие зеленых листьев на «хвостике» не гарантирует свежесть, так как это всего лишь декоративный элемент. Помимо создания новогоднего настроения, мандарины, как и все цитрусовые, богаты витамином С и веществами, укрепляющими иммунитет. Особенность мандаринов заключается в том, что они помогают предотвратить накопление жира в печени и защищают сосуды от холестериновых бляшек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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