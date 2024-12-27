Жители курорта на Увильдах ждут ледникового периода на Новый год

Жители санатория «Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области, являющиеся собственниками апартаментов в одном из корпусов, жалуются на притеснения от хозяйки санатория Инги Майер. По их словам, она взвинтила цены на отопление, холодное водоснабжение и канализование в несколько раз, и в то же время они лишены водоснабжения, а в квартирах с приходом зимы царит мороз.
«Эта женщина „придавила“ нам отопление до минимума, завысив стоимость по сравнению с прошлым годом в разы. Уклоняется от заключения договора с новой управляющей компанией „Горизонт“. Не допускает к приборам учета потребления ресурса. На них поверка до следующего года. И начисляет по придуманным нормативам потребления. На новый год она ледник устроит. Как все лето просто не давала горячей воды, но начисляла плату», — сообщил URA.RU представитель инициативной группы жильцов.
В корпусе около 40 собственников жилых помещений, с членами семей — более 100 человек. Договор с курортом на водоснабжение, канализование и отопление корпуса у прежней УК «Инженерный комплекс Западный луч» действует с 2011 года, и, по словам жильцов, раньше проблем с этим не возникало. Они начались с начала прошлого лета, когда к власти в санатории (по данным экспертизы, по подложным документам) пришла Инга Майер. Именно тогда начались первые перебои с водоснабжением. Прошлой осенью начались перебои с отоплением. По словам жильцов, отопление им начали подавать только в ноябре, и то после того, как они подали заявление в прокуратуру. В этот раз, по словам жильцов, они готовят жалобу уже в Генпрокуратуру.
В середине декабря на одном из сайтов объявлений появилось объявление о продаже санатория «Увильды» за 3,6 миллиарда рублей. Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. URA.RU не раз обращалось к Инге Майер за комментарием. На вопросы агентства она не отвечает.
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