Жители курорта на Увильдах ждут ледникового периода на Новый год

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Жильцы опасаются, что скоро батареи в их квартирах совсем остынут
Жильцы опасаются, что скоро батареи в их квартирах совсем остынут Фото:

Жители санатория «Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области, являющиеся собственниками апартаментов в одном из корпусов, жалуются на притеснения от хозяйки санатория Инги Майер. По их словам, она взвинтила цены на отопление, холодное водоснабжение и канализование в несколько раз, и в то же время они лишены водоснабжения, а в квартирах с приходом зимы царит мороз.

«Эта женщина „придавила“ нам отопление до минимума, завысив стоимость по сравнению с прошлым годом в разы. Уклоняется от заключения договора с новой управляющей компанией „Горизонт“. Не допускает к приборам учета потребления ресурса. На них поверка до следующего года. И начисляет по придуманным нормативам потребления. На новый год она ледник устроит. Как все лето просто не давала горячей воды, но начисляла плату», — сообщил URA.RU представитель инициативной группы жильцов.

В корпусе около 40 собственников жилых помещений, с членами семей — более 100 человек. Договор с курортом на водоснабжение, канализование и отопление корпуса у прежней УК «Инженерный комплекс Западный луч» действует с 2011 года, и, по словам жильцов, раньше проблем с этим не возникало. Они начались с начала прошлого лета, когда к власти в санатории (по данным экспертизы, по подложным документам) пришла Инга Майер. Именно тогда начались первые перебои с водоснабжением. Прошлой осенью начались перебои с отоплением. По словам жильцов, отопление им начали подавать только в ноябре, и то после того, как они подали заявление в прокуратуру. В этот раз, по словам жильцов, они готовят жалобу уже в Генпрокуратуру.

В середине декабря на одном из сайтов объявлений появилось объявление о продаже санатория «Увильды» за 3,6 миллиарда рублей. Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. URA.RU не раз обращалось к Инге Майер за комментарием. На вопросы агентства она не отвечает.

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Жители санатория «Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области, являющиеся собственниками апартаментов в одном из корпусов, жалуются на притеснения от хозяйки санатория Инги Майер. По их словам, она взвинтила цены на отопление, холодное водоснабжение и канализование в несколько раз, и в то же время они лишены водоснабжения, а в квартирах с приходом зимы царит мороз. «Эта женщина „придавила“ нам отопление до минимума, завысив стоимость по сравнению с прошлым годом в разы. Уклоняется от заключения договора с новой управляющей компанией „Горизонт“. Не допускает к приборам учета потребления ресурса. На них поверка до следующего года. И начисляет по придуманным нормативам потребления. На новый год она ледник устроит. Как все лето просто не давала горячей воды, но начисляла плату», — сообщил URA.RU представитель инициативной группы жильцов. В корпусе около 40 собственников жилых помещений, с членами семей — более 100 человек. Договор с курортом на водоснабжение, канализование и отопление корпуса у прежней УК «Инженерный комплекс Западный луч» действует с 2011 года, и, по словам жильцов, раньше проблем с этим не возникало. Они начались с начала прошлого лета, когда к власти в санатории (по данным экспертизы, по подложным документам) пришла Инга Майер. Именно тогда начались первые перебои с водоснабжением. Прошлой осенью начались перебои с отоплением. По словам жильцов, отопление им начали подавать только в ноябре, и то после того, как они подали заявление в прокуратуру. В этот раз, по словам жильцов, они готовят жалобу уже в Генпрокуратуру. В середине декабря на одном из сайтов объявлений появилось объявление о продаже санатория «Увильды» за 3,6 миллиарда рублей. Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. URA.RU не раз обращалось к Инге Майер за комментарием. На вопросы агентства она не отвечает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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