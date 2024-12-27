Губернатор Куйвашев исполнил мечту шестилетней девочки. Видео

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Прием в честь 85-летия Уральского филармонического оркестра и 25-летия благотворительного фонда поддержки Уральского филармонического оркестра г. Екатеринбург, елка, куйвашев евгений, новый год
Евгений Куйвашев подарил юной свердловчанке сертификат в аквапарк Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание шестилетней Есении Веретенниковой из Рефтинского, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Еще одна мечта юного уральца исполнена благодаря губернатору Евгению Куйвашеву. Шестилетняя Есения из Рефтинского отправится в аквапарк «Лимпопо», — сказали в ДИПе. Сертификат, по которому девочка с родственниками посетит комплекс, вручил, по поручению губернатора, управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс.

Открытку с желанием юной свердловчанки Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. В преддверии Нового года главе региона предстоит осуществить мечты еще четырех ребят.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание шестилетней Есении Веретенниковой из Рефтинского, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Еще одна мечта юного уральца исполнена благодаря губернатору Евгению Куйвашеву. Шестилетняя Есения из Рефтинского отправится в аквапарк «Лимпопо», — сказали в ДИПе. Сертификат, по которому девочка с родственниками посетит комплекс, вручил, по поручению губернатора, управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс. Открытку с желанием юной свердловчанки Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. В преддверии Нового года главе региона предстоит осуществить мечты еще четырех ребят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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