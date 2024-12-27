Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание шестилетней Есении Веретенниковой из Рефтинского, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Еще одна мечта юного уральца исполнена благодаря губернатору Евгению Куйвашеву. Шестилетняя Есения из Рефтинского отправится в аквапарк «Лимпопо», — сказали в ДИПе. Сертификат, по которому девочка с родственниками посетит комплекс, вручил, по поручению губернатора, управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс.
Открытку с желанием юной свердловчанки Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. В преддверии Нового года главе региона предстоит осуществить мечты еще четырех ребят.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!