В челябинском селе злодеи пытались украсть деньги у матери погибшего бойца СВО

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района (Челябинская область) мошенники попытались украсть выплату за орден Мужества у матери погибшего бойца СВО. Об этом сообщили местные СМИ.
«Наталья недавно потеряла сына, который погиб в октябре в ходе СВО. После того, как информация о вручении семье бойца ордена Мужества появилась в интернете, Наталье позвонили. Звонивший представился военкомом и, назвав женщину по имени-отчеству, спросил, не получала ли она выплат выплату за орден. Мужчина вынудил женщину сказать код, пришедший в СМС-сообщении, якобы для того, чтобы провести оформление выплаты через портал госуслуг. Наталья продиктовала его. Через некоторое время она решила зайти на госуслуги, чтобы проверить эту выплату. Но зайти не смогла, ее доступ был заблокирован», — сообщает районная газета «Всходы».
После этого Наталья поняла, что ей звонили мошенники. Она обратилась в военкомат, и военком подтвердил, что никогда никаких кодов они не требуют, все выплаты оформляются автоматически. Наталья тут же побежала в Многофункциональный центр и попросила сотрудников восстановить доступ на портал госуслуг. Восстановив вход, она обнаружила, что мошенники успели только скопировать паспортные данные. Но деньги на тот момент еще не поступили, и злоумышленники не успели воспользоваться.
Однако мошенники на этом не остановились. Они стали звонить Наталье якобы с портала госуслуг, уверяя, что нужно возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Но Наталья уже поняла их намерения и не стала разговаривать, бросив трубку и заблокировав номера. Она планирует обратиться в банк, чтобы написать заявление о запрете оформления на ее имя кредитов и обратиться с заявлением на мошенников в полицию.
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