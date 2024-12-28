В Челябинской области в 2025 году увеличатся пособия и выплаты. Список

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Пособия и выплаты вырастут с 1 января на 4% Фото:

В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца.

«С 1 января 2025 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2025 года региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы на 4%», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального минсоца, с Нового года будут проиндексированы выплаты для семей с детьми, такие как материнский и студенческий маткапиталы, пособие на детей, в том числе детей матерей-одиночек, детей-инвалидов, детей бойцов и тех, кому не выплачиваются алименты. Кроме того, вырастет единовременное пособие при рождении малыша, выплаты за коммуналку многодетным семьям, выплаты на одежду и спортивную форму для школы, оплату проезда ученика и многие другие. Увеличатся выплаты опекунам, сельским специалистам, детям погибших участников Великой Отечественной войны, Героям России и СССР. Размер новых выплат размещен на сайте регионального минсоца.

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В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца. «С 1 января 2025 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2025 года региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы на 4%», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным регионального минсоца, с Нового года будут проиндексированы выплаты для семей с детьми, такие как материнский и студенческий маткапиталы, пособие на детей, в том числе детей матерей-одиночек, детей-инвалидов, детей бойцов и тех, кому не выплачиваются алименты. Кроме того, вырастет единовременное пособие при рождении малыша, выплаты за коммуналку многодетным семьям, выплаты на одежду и спортивную форму для школы, оплату проезда ученика и многие другие. Увеличатся выплаты опекунам, сельским специалистам, детям погибших участников Великой Отечественной войны, Героям России и СССР. Размер новых выплат размещен на сайте регионального минсоца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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