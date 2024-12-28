В Челябинской области в 2025 году увеличатся пособия и выплаты. Список

28 декабря 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Пособия и выплаты вырастут с 1 января на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца. «С 1 января 2025 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2025 года региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы на 4%», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным регионального минсоца, с Нового года будут проиндексированы выплаты для семей с детьми, такие как материнский и студенческий маткапиталы, пособие на детей, в том числе детей матерей-одиночек, детей-инвалидов, детей бойцов и тех, кому не выплачиваются алименты. Кроме того, вырастет единовременное пособие при рождении малыша, выплаты за коммуналку многодетным семьям, выплаты на одежду и спортивную форму для школы, оплату проезда ученика и многие другие. Увеличатся выплаты опекунам, сельским специалистам, детям погибших участников Великой Отечественной войны, Героям России и СССР. Размер новых выплат размещен на сайте регионального минсоца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца. «С 1 января 2025 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2025 года региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы на 4%», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным регионального минсоца, с Нового года будут проиндексированы выплаты для семей с детьми, такие как материнский и студенческий маткапиталы, пособие на детей, в том числе детей матерей-одиночек, детей-инвалидов, детей бойцов и тех, кому не выплачиваются алименты. Кроме того, вырастет единовременное пособие при рождении малыша, выплаты за коммуналку многодетным семьям, выплаты на одежду и спортивную форму для школы, оплату проезда ученика и многие другие. Увеличатся выплаты опекунам, сельским специалистам, детям погибших участников Великой Отечественной войны, Героям России и СССР. Размер новых выплат размещен на сайте регионального минсоца.