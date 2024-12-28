28 декабря 2024

Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 29 — 31 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 29 — 31 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Также водителей предупредили, что на федеральных трассах ведется специальная обработка во избежание гололеда. Ранее синоптики отметили, что в Свердловской области в последние три дня уходящего года снег продолжит идти из-за атмосферного фронта, проходящего через регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 29 — 31 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 29 — 31 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Также водителей предупредили, что на федеральных трассах ведется специальная обработка во избежание гололеда. Ранее синоптики отметили, что в Свердловской области в последние три дня уходящего года снег продолжит идти из-за атмосферного фронта, проходящего через регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...