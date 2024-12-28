Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах в Новый год

В Свердловской области 29 — 31 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 29 — 31 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Также водителей предупредили, что на федеральных трассах ведется специальная обработка во избежание гололеда. Ранее синоптики отметили, что в Свердловской области в последние три дня уходящего года снег продолжит идти из-за атмосферного фронта, проходящего через регион.
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