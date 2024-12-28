28 декабря 2024

Под Нижним Тагилом пьяный водитель устроил ДТП, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники скорой госпитализировали 20-летнего пассажира Toyota
Сотрудники скорой госпитализировали 20-летнего пассажира Toyota Фото:

На дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда ночью 29 декабря 38-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda Fabia в нетрезвом состоянии, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. В результате аварии пострадал пассажир Toyota, сообщает отдел пропаганды госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Skoda Fabia выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Toyota Vista, управляемым 22-летним молодым человеком. В результате удара обе машины съехали с проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства.

После осмотра врачами водителю Skoda назначили амбулаторное лечение, освидетельствование показало 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 20-летнего пассажира Toyota госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

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На дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда ночью 29 декабря 38-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda Fabia в нетрезвом состоянии, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. В результате аварии пострадал пассажир Toyota, сообщает отдел пропаганды госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля Skoda Fabia выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Toyota Vista, управляемым 22-летним молодым человеком. В результате удара обе машины съехали с проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства. После осмотра врачами водителю Skoda назначили амбулаторное лечение, освидетельствование показало 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 20-летнего пассажира Toyota госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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