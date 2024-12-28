На дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда ночью 29 декабря 38-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda Fabia в нетрезвом состоянии, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. В результате аварии пострадал пассажир Toyota, сообщает отдел пропаганды госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля Skoda Fabia выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Toyota Vista, управляемым 22-летним молодым человеком. В результате удара обе машины съехали с проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства.
После осмотра врачами водителю Skoda назначили амбулаторное лечение, освидетельствование показало 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 20-летнего пассажира Toyota госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!